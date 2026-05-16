قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها محمد أوتاكا، في اتهامهما ببث محتوى خادش للحياء العام، لجلسة 24 مايو الجاري.

اتهامات هدير عبد الرازق وأوتاكا في قضية الفيديوهات

وفي وقت سابق عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، البلوجر هدير عبد الرازق، والتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، في اتهامهما بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بثّا محتوى مخلًا عبر الشبكة المعلوماتية، يتيح للكافة مشاهدته، ويتضمن إيحاءات مباشرة تهدف إلى الإغراء والإساءة للحياء العام، في تجاوز واضح للقيم والمبادئ الأسرية، ما دفع النيابة العامة لتوجيه الاتهام إليهما وإحالتهما للمحاكمة.

