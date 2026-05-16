الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
16:30

كولن

بطولتان في 4 ساعات.. النصر على موعد مع ليلة تاريخية

كتب : هند عواد

02:15 م 16/05/2026
    النصر السعودي (3)
    النصر السعودي (4)
    النصر السعودي (2)

يقترب النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، من تحقيق إنجازا تاريخيا خلال أقل من 4 ساعات، عندما يواجه جامبا أوساكا، بدوري أبطال آسيا 2.

موعد مباراة النصر وجامبا أوساكا

يستضيف النصر السعودي نظيره جامبا أوساكا الياباني، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم، على ملعب "الأول بارك"، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال آسيا 2.

ويبحث كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن ثاني بطولاته مع الفريق، عقب التتويج بالبطولة العربية للأندية.

النصر السعودي يقترب من إنجاز تاريخي

بات النصر السعودي قريبا من حصد لقب جديد إلى خزينته، عندما يواجه جامبا أوساكا الياباني، إلا أنه يمكن أن يتوج بلقبين خلال أقل من 4 ساعات.

ويمكن للنصر التتويج ببطولتي دوري أبطال آسيا 2 والدوري السعودي، لكن بشرط سقوط الهلال أمام نيوم.

وفي حالة هزيمة الهلال من نيوم، في المباراة التي تجمعهما في السابعة وخمس دقائق مساء اليوم، سيتوج النصر بطلا للدوري، قبل جولة من نهاية الموسم.

وبعد نهاية مباراة الهلال ونيوم، سيخوض النصر نهائي دوري أبطال آسيا 2، وفي حالة التتويج سيكون حصد لقبين.

النصر دوري أبطال آسيا الدوري السعودي الهلال

ياسمين صبري تنشر صورًا من مهرجان كان السينمائي.. والجمهور: قمر العالم
بطولة مصطفى غريب.. فيلم الكلام على إيه يحقق إيرادات مرتفعة في 3 أيام
"اعتقال في تركيا وتسليم لأمريكا".. من هو العراقي محمد الساعدي المتهم بالإرهاب؟
هل يرتدي شحاتة شارة قيادة الزمالك في نهائي الكونفدرالية؟
نهائي الكونفدرالية.. خريطة طرق الوصول لإستاد القاهرة وقائمة المحظورات على
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية