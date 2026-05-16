بطولتان في 4 ساعات.. النصر على موعد مع ليلة تاريخية

يقترب النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، من تحقيق إنجازا تاريخيا خلال أقل من 4 ساعات، عندما يواجه جامبا أوساكا، بدوري أبطال آسيا 2.

موعد مباراة النصر وجامبا أوساكا

يستضيف النصر السعودي نظيره جامبا أوساكا الياباني، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم، على ملعب "الأول بارك"، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال آسيا 2.

ويبحث كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن ثاني بطولاته مع الفريق، عقب التتويج بالبطولة العربية للأندية.

النصر السعودي يقترب من إنجاز تاريخي

بات النصر السعودي قريبا من حصد لقب جديد إلى خزينته، عندما يواجه جامبا أوساكا الياباني، إلا أنه يمكن أن يتوج بلقبين خلال أقل من 4 ساعات.

ويمكن للنصر التتويج ببطولتي دوري أبطال آسيا 2 والدوري السعودي، لكن بشرط سقوط الهلال أمام نيوم.

وفي حالة هزيمة الهلال من نيوم، في المباراة التي تجمعهما في السابعة وخمس دقائق مساء اليوم، سيتوج النصر بطلا للدوري، قبل جولة من نهاية الموسم.

وبعد نهاية مباراة الهلال ونيوم، سيخوض النصر نهائي دوري أبطال آسيا 2، وفي حالة التتويج سيكون حصد لقبين.

