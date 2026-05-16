منح جامعة للمصريين في باكستان 2026-2027.. الشروط ورابط التقديم

كتب : عمر صبري

02:26 م 16/05/2026

الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي

كشف قطاع الشئون الثقافية والبعثات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل إعلانات المنح الجديدة بالإعلان عن منحة COMSATS University Islamabad للعام الدراسى 2026-2027.

وأضاف القطاع، أن وزارة الخارجية أفادت بأن سفارة جمهورية باكستان الاسلامية قد أفادت بأن COMSATS University Islamabad قد أعلنت عن فتح باب التقدم للمنح الدراسية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا للفصل الدراسي الخريفي 2026 برسوم موحدة تعادل رسوم الطلاب الباكستانيين.

وأشار قطاع البعثات والوافدين بوزارة التعليم العالي إلى أن آخر موعد للتقديم 30 مايو 2026.

وذكر أنه بالنسبة للطلاب الراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل ذات الصلة بإجراءات القبول ومعايير الأهلية وجدول القبول ونموذج الطلب وتفاصيل المنح الدراسية يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى تحت علامة التبويب الطلاب الدوليين اضغط هنا رابط مباشر ، أو عن طريق الإيميل: . [email protected]

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

