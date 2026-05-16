يشهد ملف العدادات الكودية وتقنين أوضاع الكهرباء انفراجة جديدة، بعد صدور توجيهات تقضي بقبول شهادات مطابقة توصيل المرافق الصادرة عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حتى في حال انتهاء مدة سريانها المحددة بـ6 أشهر، وذلك دون الحاجة لإعادة استخراج شهادة جديدة أو سداد رسوم إضافية.

وأكدت مصادر في تصريحات خاصة لمصراوى، أن المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح وحصلوا على نموذج 8 وشهادة مطابقة توصيل المرافق، لن يكونوا مطالبين بالتوجه مرة أخرى إلى المجالس المحلية أو سداد رسوم إعادة المعاينة التي تصل إلى 2000 جنيه، طالما لديهم الشهادة السابقة.

وأضافت المصادر، أن المواطنين الذين لم يتسلموا شهادة المطابقة مع نموذج 8، يمكنهم التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لمجلس المدينة لاستخراجها، مع انتظار عدة أيام لحين الانتهاء من الإجراءات.

أشارت المصادر إلى أنه جارٍ تعميم القرار على جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، على أن يبدأ العمل به خلال أسبوع، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويتيح القرار للمواطنين أصحاب الشهادات المنتهية منذ أكثر من 6 أشهر استكمال إجراءات تحويل العدادات من نظام الممارسة أو الشريحة الموحدة إلى نظام الشرائح القانونية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقنين وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وكشفت مخاطبة رسمية الموافقة على قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة حتى بعد انتهاء مدة سريانها، وذلك لتسهيل إجراءات استخراج عدادات المرافق للمواطنين الحاصلين على قرارات التصالح.

وتضمنت المخاطبة الموجهة إلى المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، التأكيد على اعتبار مدة السريان المدونة على الشهادات سارية للمواطنين الحاصلين على نموذج التصالح النهائي (نموذج 8) أو (نموذج 10 الدائم) أو (نموذج 7) المعتمد من السلطة المختصة.

ومن المنتظر تعميم القرار على شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال الأيام المقبلة، بما يسمح لأصحاب العدادات الكودية والممارسة باستكمال إجراءات التحويل إلى العدادات القانونية وفقًا لشرائح الاستهلاك الطبيعية.