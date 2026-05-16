بطولة مصطفى غريب.. فيلم الكلام على إيه يحقق إيرادات مرتفعة في 3 أيام

كتب : منى الموجي

12:13 م 16/05/2026
    بوستر فيلم الكلام على إيه
    بوستر فيلم الكلام على إيه
    فيلم الكلام على ايه
    بوستر منفرد جيهان الشماشرجي وحاتم صلاح من فيلم الكلام على ايه
    دنيا سامي في فيلم الكلام على إيه
    كواليس فيلم الكلام على إيه
    مصطفى غريب ودنيا سامي من فيلم الكلام على إيه
    مصطفى غريب من فيلم الكلام على إيه
    فيلم الكلام على إيه
    انتصار وسيد رجب من كواليس فيلم الكلام على إيه
    انتصار وسيد رجب في فيلم الكلام على إيه

حقق فيلم الكلام على إيه أمس الجمعة 15 مايو في شباك التذاكر إيرادا بلغ 3 ملايين و902 ألف و724 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام 8 ملايين 25 ألفا و354 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد تفوق فيلم أسد وتصدره قائمة الإيرادات.

تعرف على إيرادات فيلم الكلام على إيه في أول وثاني يوم

الفيلم استقبلته دور العرض السينمائي يوم 13 مايو، وحقق في يومه الأول مليونا و117 ألفا و311 جنيها، وفي اليوم الثاني بلغ إيراده 3 ملايين و5319 جنيها.

فيلم الكلام على إيه تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان، بطولة أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، دنيا سامي، مصطفى غريب، خالد كمال، سيد رجب، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

قصة فيلم الكلام على إيه

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول ليلة الزفاف، من خلال 4 حكايات لأزواج بأعمار مختلفة ومن طبقات اجتماعية وخلفيات ثقافية مختلفة أيضا، ويتعرض كل زوجين لمواقف كوميدية.

