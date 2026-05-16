مصر وإريتريا توقعان اتفاقية للنقل البحري لتعزيز التعاون الاقتصادي

كتب : وكالات

02:29 م 16/05/2026
في خطوة تستهدف توسيع مجالات التعاون الثنائي ودعم التكامل الاقتصادي، وقعت مصر وإريتريا اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الإريترية أسمرة.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال زيارة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السبت الموافق 16 مايو، وذلك بحضور الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود تعزيز الربط اللوجستي بين البلدين، ودعم حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي.
كما تعكس هذه الخطوة توجه القيادة السياسية في البلدين نحو تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وإريتريا على البحر الأحمر.

