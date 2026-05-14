الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

على ركام المنازل.. رسالة من غزة إلى لامين يامال بعد موقفه الأخير

كتب : هند عواد

11:01 ص 14/05/2026
    لامين يامال يرفع علم فلسطين (1)
    لامين يامال يرفع علم فلسطين (5)
    لامين يامال يرفع علم فلسطين (4)
    لامين يامال يرفع علم فلسطين (6)
    جدارية للامين يامال في غزة (1)
    جدارية للامين يامال في غزة (2)

قام مجموعة من الفنانين في غزة، بتكريم الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال، لاعب برشلونة، بعد موقفه تجاه القضية الفلسطينية.

لامين يامال يرفع علم فلسطين

رفع لامين يامال علم فلسطين، خلال احتفاله رفقة برشلونة بالتتويج بالدوري الإسباني، مما تسبب في تعرضه لهجوم واسع من الإعلام العبري.

وانتقد هانز فليك مدرب برشلونة تصرف لامين يامال، وقال: "تحدثت مع لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين، والأمر لم يعجبني ولكن هذا قراره في النهاية".

جدارية للامين يامال على حطام المنازل في غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لقيام مجموعة من الفنانين برسم صورة للامين يامال على ركام المنازل المدمرة في مخيم الشاطئ للاجئين.

أول تعليق من تايوان بشأن تصريحات الرئيس الصيني حول استقلال الجزيرة
عالية للغاية.. جوراديولا يشيد بأداء عمر مرموش
طقس متقلب من الجمعة إلى الثلاثاء.. وتحذيرات مهمة للمواطنين
هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب
