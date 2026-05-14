على ركام المنازل.. رسالة من غزة إلى لامين يامال بعد موقفه الأخير

قام مجموعة من الفنانين في غزة، بتكريم الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال، لاعب برشلونة، بعد موقفه تجاه القضية الفلسطينية.

لامين يامال يرفع علم فلسطين

رفع لامين يامال علم فلسطين، خلال احتفاله رفقة برشلونة بالتتويج بالدوري الإسباني، مما تسبب في تعرضه لهجوم واسع من الإعلام العبري.

وانتقد هانز فليك مدرب برشلونة تصرف لامين يامال، وقال: "تحدثت مع لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين، والأمر لم يعجبني ولكن هذا قراره في النهاية".

جدارية للامين يامال على حطام المنازل في غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لقيام مجموعة من الفنانين برسم صورة للامين يامال على ركام المنازل المدمرة في مخيم الشاطئ للاجئين.

