مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
22:00

ليفربول

كرة اليد

مصر

- -
19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

- -
19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

الرياض

جميع المباريات

إعلان

نفخر به.. رئيس وزراء إسبانيا يرد على الهجوم الإسرائيلي ضد لامين يامال

كتب : هند عواد

10:39 ص 15/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لامين يامال يرفع علم فلسطين (3)
  • عرض 7 صورة
    لامين يامال يرفع علم فلسطين (5)
  • عرض 7 صورة
    لامين يامال يرفع علم فلسطين (7)
  • عرض 7 صورة
    لامين يامال يرفع علم فلسطين (2)
  • عرض 7 صورة
    لامين يامال يرفع علم فلسطين (1)
  • عرض 7 صورة
    لامين يامال يرفع علم فلسطين (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خرج بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، عن صمته بعد تعرض لامين يامال، لاعب برشلونة، للهجوم من الإعلام العربي، بعد رفعه لعلم فلسطين، خلال الاحتفال بالتتويج بالدوري.

لامين يامال يرفع علم فلطسين

رفع لامين يامال علم فلسطين، خلال احتفاله رفقة برشلونة بالتتويج بالدوري الإسباني، مما تسبب في تعرضه لهجوم واسع من الإعلام العبري.

وانتقد هانز فليك مدرب برشلونة تصرف لامين يامال، وقال: "تحدثت مع لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين، والأمر لم يعجبني ولكن هذا قراره في النهاية".

انتقادات واسعة لـ لامين يامال

تعرض لامين يامال لهجوم من الإعلام العبري، وقال يسرائيل كاتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "آمل بأن ينأى ناد كبير ومحترم مثل برشلونة بنفسه عن هذه التصريحات، وبأن يوضح بشكل لا لبس فيه أنه لا مكان للتحريض أو لدعم الإرهاب".

رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن لامين يامال

كتب بيدرو سانشيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "أولئك الذين يعتبرون التلويح بعلم دولة ما "تحريضًا على الكراهية" إما أنهم فقدوا صوابهم أو أنهم أعمتهم خزيتهم".

واختتم: "لم يعبّر لامين إلا عن التضامن مع فلسطين الذي يشعر به ملايين الإسبان. وهذا سبب آخر يدعو للفخر به".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لامين يامال برشلونة إسبانيا فلسطين إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف وفر نادي الزمالك 35 مليون جنيه من دعم الجماهير؟
رياضة محلية

كيف وفر نادي الزمالك 35 مليون جنيه من دعم الجماهير؟
كيف تخفض الكوليسترول من طعامك؟.. جرب هذه الوجبة
نصائح طبية

كيف تخفض الكوليسترول من طعامك؟.. جرب هذه الوجبة
سيدة البحيرة تستغيث: "هددوني وشهروا بيا".. والداخلية تكشف الحقيقة
حوادث وقضايا

سيدة البحيرة تستغيث: "هددوني وشهروا بيا".. والداخلية تكشف الحقيقة
حسام حسن: أمتلك تصورًا شبه كامل لتشكيل المنتخب في كأس العالم
رياضة محلية

حسام حسن: أمتلك تصورًا شبه كامل لتشكيل المنتخب في كأس العالم
26 مليونًا لسيارة ياسمين عز.. سيارات نجوم الفن تثير الجدل- صور
زووم

26 مليونًا لسيارة ياسمين عز.. سيارات نجوم الفن تثير الجدل- صور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان