نفخر به.. رئيس وزراء إسبانيا يرد على الهجوم الإسرائيلي ضد لامين يامال

خرج بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، عن صمته بعد تعرض لامين يامال، لاعب برشلونة، للهجوم من الإعلام العربي، بعد رفعه لعلم فلسطين، خلال الاحتفال بالتتويج بالدوري.

لامين يامال يرفع علم فلطسين

رفع لامين يامال علم فلسطين، خلال احتفاله رفقة برشلونة بالتتويج بالدوري الإسباني، مما تسبب في تعرضه لهجوم واسع من الإعلام العبري.

وانتقد هانز فليك مدرب برشلونة تصرف لامين يامال، وقال: "تحدثت مع لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين، والأمر لم يعجبني ولكن هذا قراره في النهاية".

انتقادات واسعة لـ لامين يامال

تعرض لامين يامال لهجوم من الإعلام العبري، وقال يسرائيل كاتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "آمل بأن ينأى ناد كبير ومحترم مثل برشلونة بنفسه عن هذه التصريحات، وبأن يوضح بشكل لا لبس فيه أنه لا مكان للتحريض أو لدعم الإرهاب".

رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن لامين يامال

كتب بيدرو سانشيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "أولئك الذين يعتبرون التلويح بعلم دولة ما "تحريضًا على الكراهية" إما أنهم فقدوا صوابهم أو أنهم أعمتهم خزيتهم".

واختتم: "لم يعبّر لامين إلا عن التضامن مع فلسطين الذي يشعر به ملايين الإسبان. وهذا سبب آخر يدعو للفخر به".