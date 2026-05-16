تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمحافظة القاهرة، مشروع تحسين الصورة البصرية للميادين والشوارع الرئيسية بمنطقة وسط البلد، والذي يأتي ضمن المخطط الشامل لإحياء قلب القاهرة التاريخية والخديوية.

محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير مراحل رئيسية بمشروع وسط البلد

استمع رئيس مجلس الوزراء، في أثناء ترجله بشوارع وسط البلد، إلى شرح من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حول الموقف التنفيذي للمشروع، والذي أشار إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه على عددٍ من المراحل؛ حيث شملت المرحلة الأولى ميدان التحرير، وقد تم الانتهاء من أعمالها بنسبة 100%، فيما شملت المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من ميدان طلعت حرب حتى ميدان مصطفى كامل، مرورًا بشارع قصر النيل الرابط بين الميدانين، وقد تم أيضا الانتهاء من تنفيذها.

وأضاف محافظ القاهرة: تضمنت المرحلة الثالثة المنطقة المحصورة بين ميداني التحرير وطلعت حرب، وتشمل القطاع الثاني من الميدان مرورًا بشارع طلعت حرب حتى ميدان التحرير، وقد تم الانتهاء منها، حيث تم رفع كفاءة واجهات 21 عقارًا بالمنطقة لإعادتها إلى طابعها المعماري الأصيل.

المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد

أوضح الدكتور إبراهيم صابر، أنه جار حاليًا تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة، والتي تتضمن المنطقة الممتدة من ميدان طلعت حرب حتى شارع 26 يوليو مرورًا بشارع طلعت حرب، بإجمالي 24 عقارًا، بحيث يتم الانتهاء من الأعمال بهذه المرحلة قبل نهاية العام الجاري.

تحويل شارع الألفي إلى ممشى سياحي وثقافي مفتوح

تفقد رئيس الوزراء، خلال ترجله بشوارع وسط البلد، أيضًا، منطقة الألفي، ضمن المشروع الذي يأتي في إطار خطة الدولة الطموحة لإعادة إحياء القاهرة الخديوية، وتحويل شوارعها التاريخية إلى ممشى سياحي وثقافي مفتوح يخدم الزوار والمواطنين.

وقال محافظ القاهرة: شهدت منطقة شارع الألفي طفرة تطويرية شاملة استهدفت رفع كفاءتها السياحية والحفاظ على طابعها المعماري الفريد، من خلال تنفيذ مشروع متكامل شمل تأهيل البنية التحتية والمظهر الجمالي للمنطقة، بما في ذلك تطوير شارع سرايا الأزبكية، وتركيب أرضيات من الجرانيت عالي الجودة، وتوريد وتركيب مقاعد جرانيتية جديدة على امتداد شارع الألفي، إلى جانب صيانة شاملة لأعمدة الإنارة ودهانها بالكامل، فضلاً عن صيانة وتجميل أحواض الزهور لتعزيز المظهر الحضاري.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر: تم تطبيق تجربة مميزة بشارع الألفي تتمثل في وجود "اتحاد الشاغلين"، حيث يتم تمويل جميع أعمال الصيانة عبر "صندوق صيانة الألفي" الممول ذاتيًا من اتحاد الشاغلين من أصحاب المصلحة، بما يضمن استدامة الأعمال والحفاظ على ما تم إنجازه دون تحميل الدولة أية أعباء إضافية.

إحياء منطقة الأوبرا القديمة واستعادة طابعها التاريخي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجولة، مشروع إعادة إحياء منطقة الأوبرا القديمة، والذي يستهدف استعادة الطابع الحضاري والتاريخي للمنطقة، باعتبارها إحدى أبرز العلامات الثقافية والتراثية بقلب القاهرة الخديوية.

وأوضح محافظ القاهرة، في هذا الإطار، أن المشروع يتضمن تطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإداري الملحق به، من خلال تنفيذ واجهة مستوحاة من الطراز المعماري لمبنى الأوبرا المصرية القديمة على واجهة جراج الأوبرا الحالي، بما يسهم في استعادة الهوية البصرية والتاريخية للمكان.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر، أن المشروع يشمل أيضًا تطوير وترميم واجهات 7 عقارات مطلة على ميدان الأوبرا، إلى جانب تركيب وحدات إضاءة معمارية حديثة، وتوحيد وتعديل لافتات المحال التجارية، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمنطقة والحفاظ على طابعها الحضاري.

دراسة لتحويل مبنى جراج الأوبرا إلى فندق

أشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير تتضمن كذلك إعادة تنسيق وتطوير ميدان الأوبرا، بما يشمل ذلك أعمال الإضاءة وتطوير المنطقة المحيطة بتمثال إبراهيم باشا، مع إجراء تعديلات هندسية بالميدان تتناسب مع مشروع تحويل المبنى الإداري لجراج الأوبرا إلى فندق، بما يتيح توفير منطقة انتظار للسيارات أمام مدخل الفندق.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة مرورية متكاملة، إلى جانب التصميم المعماري ودراسة الجدوى الخاصة بمشروع تحويل المبنى الإداري لجراج الأوبرا إلى فندق، في إطار خطة تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، ودعم النشاط السياحي والاستثماري بمنطقة وسط القاهرة.

من جانبه، أشار المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى أنه في إطار جهود الدولة للحفاظ على الطابع المعماري والتراثي للعاصمة، يواصل الجهاز، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومحافظة القاهرة، تنفيذ أعمال الإشراف والدعم الفني والتصميم لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف استعادة الهوية البصرية والمظهر الحضاري للمناطق التراثية ذات القيمة المعمارية والتاريخية.

وأشار رئيس الجهاز إلى مواصلة الإشراف والدعم الفني لمشروع تطوير وإعادة ترميم واجهات العقارات بالمرحلة الثالثة بالقاهرة الخديوية بشارع طلعت حرب، بداية من ميدان التحرير وحتى ميدان طلعت حرب؛ حيث شملت الأعمال إزالة جميع التعديات على الحليات والواجهات، وإعادة العقارات إلى رونقها وطابعها الأصلي.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الجهاز استكمل أعمال التطوير بالمرحلة الرابعة من شارع طلعت حرب، بالمنطقة الواصلة بين ميدان طلعت حرب وشارع 26 يوليو؛ حيث تم الانتهاء من نحو 50% من الأعمال، وجارٍ استكمال المشروع في أقرب وقت ممكن، كما تضمنت الأعمال إزالة التعديات على واجهات المحال التجارية بالدور الأرضي وإعادة الشكل الحضاري للمنطقة.

كما يشرف الجهاز على مشروع تطوير ميدان محمد فريد، بالتعاون مع محافظة القاهرة، ضمن خطة متكاملة لإعادة إحياء الميادين والمناطق التراثية بالقاهرة.

أبو سعدة: مستمرون في إبراز الوجه الحضاري للعاصمة

أكد المهندس محمد أبوسعدة أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري سيواصل جهوده في تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف إبراز الوجه الحضاري للعاصمة، وخاصة مناطق القاهرة الخديوية، بما يعكس قيمة التراث المعماري المصري ويحافظ عليه للأجيال القادمة، في إطار رؤية الدولة لتطوير القاهرة التاريخية واستعادة رونقها الحضاري والثقافي.