رئيس الوزراء يكشف حقيقة نزع ملكية محلات الإيجار القديم

كتب : محمد أبو بكر

01:22 م 16/05/2026

مدبولي يوجه رسالة لأصحاب محال الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد بشأن نزع ملكية محلات الإيجار القديم بمنطقة التوفيقية، مطمئنًا أصحاب المحلات التجارية بشأن خطط التطوير الجارية بالمنطقة.

وخلال الجولة التفقدية التي أجراها رئيس الوزراء، عبّر أحد أصحاب المحلات الخاضعة لنظام الإيجار القديم عن تخوفه مما يُتداول حول نزع الملكية، قائلًا: سمعت إن الحكومة هتنزع الملكية من أصحاب محلات الإيجار القديم.

ورد رئيس الوزراء، مؤكدًا: مفيش حاجة اسمها نزع ملكية.. أنا جاي أتفقد تطوير المكان، مشددًا على أن الهدف من الجولة هو متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة وتحسينها.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات إعادة إحياء وتطوير عدد من مناطق محافظة القاهرة، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية والخدمات المقدمة للمواطنين.

الإيجار القديم. التوفيقية محلات الإيجار القديم رئيس الوزراء

