أثار احتفال النجم الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بتتويجه البارسا بلقب الدوري الإسباني، موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة داخل إسرائيل وقطاع غزة.



ظهور لامين يامال بالعلم الفلسطيني



وظهر لاعبي برشلونة بشوارع مدينة كتالونيا على متن حافلة مكشوفة وسط حضور جماهيري ضخم بلغ نحو 750 ألف مشجع، لـ تنتشر خلالها صور ومقاطع للاعب وهو يلوح بالعلم الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية.



ونتيجة لذلك، شن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هجوماً على اللاعب عبر منصة "إكس" متهماً يامال بالتحريض ضد إسرائيل والشعب اليهودي، ومطالباً نادي برشلونة باتخاذ موقف واضح من تصرفات لاعبه.



ورد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني على هذه الانتقادات، مؤكداً أن رفع علم دولة لا يمكن اعتباره تحريضاً على الكراهية، معتبراً أن ما قام به يامال يعكس تضامن الإسبان مع فلسطين.



أما في قطاع غزة، أعرب الشعب الفلسطيني عن سعادته برسم جدارية للاعب، فيما عبر الفنان الفلسطيني عبيد القرشالي عن تقديره لهذه الخطوة معتبرها رسالة دعم قوية للقضية الفلسطينية.



رد برشلونة عن تصرف يامال في الاحتفالات



من جهته، أكد أحد مسؤولي نادي برشلونة أن النادي على علم بالانتقادات التي طالت اللاعب، مشدداً في الوقت ذاته على أن تصرف يامال لم يكن باسم النادي ولم يتضمن أي رسالة عدائية تجاه أي طرف وأنه جاء بشكل فردي خلال الاحتفالات.