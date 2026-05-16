تناولت الصحف الجزائرية مباراة الزمالك المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدة على أهمية صمود لاعبيه.

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

النهار.. تحذير

عرضت صحيفة "النهار" الجزائرية، تعليمات خاصة لجماهير اتحاد العاصمة قبل اللقاء المرتقب، وأشارت إلى أنه يجب التحلي بالروح الرياضية واحترام القوانين التنظيمية.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص تذاكر مجانية لمشجعي اتحاد العاصمة، بداية من الخامسة مساءً أمام بوابة "آل رشدان".

الخبر.. التعطش للقب قاري جديد

تناولت صحيفة "الخبر" الجزائرية، تصريحات سعيد عليق، المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، والتي أكد فيها أن الفريق "متعطش ومصمم" على إهداء الجزائر لقبا قاريا جديدا، مشددا على أهمية التسجيل.

الشروق.. خبرة وصمود

ترى صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن اتحاد العاصمة الجزائري يعول على خبرة وصمود لاعبيه في القاهرة، وذلك أمام 45 ألف "مشجع زملكاوي".

وقالت: "الفريق أمام مجد، يؤكد أنه من كبار القارة، فبالرغم من أن كأس الكونفدرالية أقل شأنا من دوري الأبطال إلا أنه في الأولى وصل إلى الكأس الممتازة وأطاح بالأهلي، وربما في الثانية سيطيح بالزمالك وهما الناديان الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في إفريقيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد العاصمة في موقع جيد لقول كلمته في القاهرة، بناءً على أسبقية نتيجة لقاء الذهاب في الجزائر.

