أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جولته بوسط البلد اليوم، شملت عددًا من مناطق القاهرة التاريخية وتضمنت متابعة فعاليات شبابية بميدان طلعت حرب.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إلى أنه وجه محافظ القاهرة بضرورة تنظيم فعاليات أسبوعية في هذا الشارع وفي مختلف مناطق القاهرة التاريخية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والترويج لمصر.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم الانتقال إلى منطقة ميدان الأوبرا وشارع الألفي وعدد من المناطق والمباني المحيطة، التي يجرى العمل على إعادة استغلالها وتطويرها، بما يتماشى مع التصور الجديد الذي يشمل إقامة فنادق ومباني إدارية، مع تخصيص أجزاء كبيرة من الشوارع للمشاة، في إطار خطة تطوير القاهرة الخديوية.

تفاصيل تطوير القاهرة الإسلامية

أضاف أنه خلال الجولة في القاهرة الإسلامية، تم متابعة ما تحقق من تطوير في محور صلاح سالم، مؤكدًا أن الأعمال المنفذة أسهمت في تحسين سيولة الحركة المرورية داخل القاهرة بشكل ملحوظ.

مخطط تطوير السيدة عائشة والإمام الشافعي

أشار رئيس الوزراء، إلى ما تم تنفيذه من تطوير في محيط مساجد السيدة نفيسة والسيدة عائشة والإمام الشافعي، موضحًا أنه سيتم تحويل هذه المناطق إلى مناطق تليق بالقيمة التاريخية لمصر، مع إزالة الأنشطة غير المتوافقة مع طبيعة هذه المواقع ونقلها إلى أماكن بديلة بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وتابع رئيس الوزراء، أنه بعد إزالة كوبري السيدة عائشة والموقف الكبير أمام المسجد، ظهرت المنطقة بصورة أكثر تنظيمًا، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء حديقة حضارية متكاملة تتناسب مع الطابع التاريخي للمنطقة.

توجيهات رئاسية بإحياء الحرف التراثية

كما أشار إلى وجود توجيهات رئاسية بإحياء سوق الحرف اليدوية للحفاظ على التراث المصري ومنع اندثار هذه الحرف، مؤكدًا أنه خلال الجولة تم تفقد حديقة الفسطاط ومناطق التطوير خلف سور مجرى العيون، ضمن مشروع إحياء القاهرة التاريخية.

وأكد أن ما يتم تنفيذه اليوم يعكس تحولًا كبيرًا في هذه المناطق، ويعيد لها رونقها الحضاري بما يليق بمكانة مصر التاريخية، تنفيذًا لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل مركز العاصمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وإعادة إحياء القاهرة التاريخية لتصبح عاصمة ثقافية وتاريخية كما كانت عبر العصور.