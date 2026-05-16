الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

16:30

كولن

مجموعة مصر في المونديال.. تحرك جديد من فيفا بشأن منتخب إيران

كتب : هند عواد

12:31 م 16/05/2026
    منتخب إيران يكرم ضحايا الحرب
    منتخب إيران يكرم ضحايا الحرب
    منتخب إيران
    منتخب إيران يكرم ضحايا الحرب
    لاعب منتخب إيران سردار آزمون
    منتخب إيران

يجتمع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بشأن أزمة مشاركتهم في كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم مصر، بلجيكا ونيوزيلندا.

ويحيط الغموض بمشاركة منتخب إيران في المونديال، المقام خلال القترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بسبب الحرب عقب ضربات أمريكا وإسرائيل على طهران.

اجتماع بين فيفا وإيران

ووفقا لشبكة "رويترز"، يجتمع ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مسؤولي الاتحاد الإيراني، في إسطنبول، اليوم السبت، وسيقدم لهم "تطميناً" بشأن مشاركة إيران في كأس العالم.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إيران جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم في الولايات المتحدة.

مدبولي يتابع تطوير القاهرة التاريخية والخديوية في جولة ميدانية موسعة
