مجموعة مصر في المونديال.. تحرك جديد من فيفا بشأن منتخب إيران

يجتمع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بشأن أزمة مشاركتهم في كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم مصر، بلجيكا ونيوزيلندا.

ويحيط الغموض بمشاركة منتخب إيران في المونديال، المقام خلال القترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بسبب الحرب عقب ضربات أمريكا وإسرائيل على طهران.

اجتماع بين فيفا وإيران

ووفقا لشبكة "رويترز"، يجتمع ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مسؤولي الاتحاد الإيراني، في إسطنبول، اليوم السبت، وسيقدم لهم "تطميناً" بشأن مشاركة إيران في كأس العالم.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إيران جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم في الولايات المتحدة.

