الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

16:30

كولن

تقييمات لاعبي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري.. من يتفوق؟

كتب : هند عواد

10:22 ص 16/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مران اتحاد العاصمة الجزائري استعداد للزمالك في نهائي الكونفدرالية
  • عرض 6 صورة
    الجماهير لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة
  • عرض 6 صورة
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (3)
  • عرض 6 صورة
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (5)
  • عرض 6 صورة
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (4)

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، متسلحا بأفضل لاعب في مباراة الذهاب.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، بعدما خسر الأبيض مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وكان محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك، أفضل لاعب في مباراة الإياب، بتقييم 7.5/10 من موقع الإحصائيات "سوفا سكور".

تقييمات لاعبي الزمالك

جاءت تقييمات لاعبي الزمالك في مباراة الذهاب كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان (6.6)

خط الدفاع: محمد إسماعيل (6.9) – محمود الونش (7.1) – حسام عبد المجيد (6.3) – بنتايك (6.8)

خط الوسط: عبدالله السعيد (6.1) – محمد شحاتة (7.5) – أحمد فتوح (6.7)

خط الهجوم: عدي الدباغ (6.7) – آدم كايد (6.7) – شيكو بانزا (6.2)

تقييمات لاعبي اتحاد العاصمة

حراسة المرمى: أسامة بنبوط (7.6)

خط الدفاع: سعدي رضواني (7.6) - هيثم لوسيف (7) – جونيور (8.1) - حسين دهيري (8.6)

خط الوسط: زكريا دراوي (7.2) - إسلام مريلي (7) - براهيم بن زازا (7)- جونيور تندينج (6.6)

خط الهجوم: أحمد خالدي (7.5) - درامان كاماجاتي (6.2)

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية الأفريقية

محامي شقيقتي أسيوط يكشف كواليس قضية التزوير ويناشد الوالدين لإنقاذ مستقبلهما
ليلة الحسم.. خطط أمنية ومرورية موسعة استعدادًا لنهائي الزمالك واتحاد العاصمة
كابوس بدأ في محكمة الأسرة وانتهى بالجنايات.. كيف دمرت "نفقة الصغار" مستقبل
تخفيضات 25%.. خطة التموين لاستقبال عيد الأضحى 2026
نظر دعوى وقف تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية للكهرباء
