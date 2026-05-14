علم فلسطين ليس جريمة.. حفيظ دراجي يدعم لامين يامال

دعم المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، عقب تعرضه لهجوم من الإعلام العبري بعد رفع علم فلسطين خلال الاحتفال بالدوري الإسباني.

لامين يامال يرفع علم فلسطين

رفع لامين يامال علم فلسطين، خلال احتفاله رفقة برشلونة بالتتويج بالدوري الإسباني، مما تسبب في تعرضه لهجوم واسع من الإعلام العبري.

وانتقد هانز فليك مدرب برشلونة تصرف لامين يامال، وقال: "تحدثت مع لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين، والأمر لم يعجبني ولكن هذا قراره في النهاية".

حفيظ دراجي يدعم لامين يامال

كتب حفيظ دراجي، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "كلنا مع النجم الإسباني لامين يامال في مواجهة الحملة التي تشنها ضده إسرائيل بعد رفعه علم فلسطين خلال احتفالات البرسا بلقب الليجا".

وأضاف: "رفع علم فلسطين ليس جريمة، بل موقف إنساني يعبر عن التضامن مع شعب يعاني منذ عقود، كل الدعم لـ لامين يامال".

وكان الإعلام الإسرائيلي شن هجوما على لامين يامال بعد تصرفه.

