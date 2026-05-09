وضع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، 10 شروط للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في 11 يونيو المقبل.

إيران تعلن مشاركتها في كأس العالم

قال الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في بيان نقلته وكالة أنباء أهل البيت الدولية "أبنا": "سنشارك بالتأكيد في كأس العالم 2026، لكن على الدول المضيفة أن تأخذ مخاوفنا بعين الاعتبار، سنشارك في بطولة كأس العالم، لكن دون أي تراجع عن معتقداتنا وثقافتنا وقناعاتنا".

وحدد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، 10 شروط للمشاركة في كأس العالم 2026، وتشمل، منح التأشيرات، احترام طاقم المنتخب، احترام علم إيران، احترام نشيد إيران خلال البطولة، توفير إجراءات أمنية في المطارات والفنادق والطرق المؤدية إلى الملاعب.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، مصر، بلجيكا ونيوزيلندا.

اقرأ أيضًا:

مجد قاري وتحذير.. ماذا قالت الصحف الجزائرية عن مباراة الزمالك واتحاد العاصمة؟

اعتداء وسقوط مصابين.. نادي المدينة بالأقصر يدين شغب مباراة التجمع الأول ويطالب بالتحقيق -فيديو



