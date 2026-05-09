الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

إيران تضع 10 شروط للمشاركة في كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

03:14 م 09/05/2026
    منتخب إيران يكرم ضحايا الحرب
    منتخب إيران
    منتخب إيران
    منتخب إيران يكرم ضحايا الحرب
    منتخب إيران يكرم ضحايا الحرب

وضع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، 10 شروط للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في 11 يونيو المقبل.

إيران تعلن مشاركتها في كأس العالم

قال الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في بيان نقلته وكالة أنباء أهل البيت الدولية "أبنا": "سنشارك بالتأكيد في كأس العالم 2026، لكن على الدول المضيفة أن تأخذ مخاوفنا بعين الاعتبار، سنشارك في بطولة كأس العالم، لكن دون أي تراجع عن معتقداتنا وثقافتنا وقناعاتنا".

وحدد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، 10 شروط للمشاركة في كأس العالم 2026، وتشمل، منح التأشيرات، احترام طاقم المنتخب، احترام علم إيران، احترام نشيد إيران خلال البطولة، توفير إجراءات أمنية في المطارات والفنادق والطرق المؤدية إلى الملاعب.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، مصر، بلجيكا ونيوزيلندا.

إيران كأس العالم 2026 منتخب مصر

أغلى من الزمالك.. متر الأرض في "تطون" بالفيوم يلامس 200 ألف جنيه -صور
مها الصغير تحذف جميع صورها على إنستجرام ما عدا "فيديو وصورة"
الداخلية تكشف حقيقة فيديو ترويج مخدرات بسوهاج: واقعة قديمة وحكم على المتهم
محمد معروف حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد إف سي
كواليس محاكمة قاضٍ سابق متهم بقتل طليقته: تحملت 10 سنوات ومستعد للإعدام
