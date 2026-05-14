إعلان

أسامة كمال: استقبال ترامب في الصين يحمل رسائل سياسية معقدة

كتب : حسن مرسي

11:31 م 14/05/2026

الإعلامي أسامة كمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي أسامة كمال إن استقبال الرئيس ترامب في الصين جاء أقل من المستوى المعتاد، محملًا بدلالات ورسائل سياسية تعكس علاقات معقدة.

وأوضح "كمال"، خلال برنامجه "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، أنه يتوقع حدوث سلام مؤقت عقب قمة ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج، إدراكًا لعالم جديد مختلف.

وأشار إلى أن نتائج هذا التفاهم قد تنعكس إقليميًا بفتح مضيق هرمز، مع ترتيبات مؤقتة تجعل إيران غير نووية حاليًا لتهدئة التوترات.

وتابع: "العالم القادم هيطلب إن الدول تعتمد على نفسها لو عايزة يبقى ليها مكان، والعودة لكتابة التاريخ محتاجة قرارات صعبة وإرادة حقيقية".

وأكد أن الصين حققت تقدمًا هائلًا رغم ظروف وُصفت بأنها غير قابلة لحياة الإنسان، ومن يرغب في التقدم عليه بالسير على نفس الطريق.

وشدد الإعلامي أسامة كمال على أن التفاهم بين واشنطن وبكين قد ينعكس على المنطقة، مع ترتيبات مؤقتة لتهدئة التوترات دون حلول جذرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة كمال مضيق هرمز حرب إيران الرئيس ترامب الصين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
أمريكا تعلن إزالة يورانيوم عالي التخصيب من مفاعل فنزويلي
شئون عربية و دولية

أمريكا تعلن إزالة يورانيوم عالي التخصيب من مفاعل فنزويلي
زوجة محمد حمدي توجه له رسالة مع اقتراب تعافيه من الإصابة
رياضة محلية

زوجة محمد حمدي توجه له رسالة مع اقتراب تعافيه من الإصابة
بعد إعلانه الارتباط للمرة الـ 6.. تعرف على نساء في حياة أحمد الفيشاوي
زووم

بعد إعلانه الارتباط للمرة الـ 6.. تعرف على نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم
رياضة محلية

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية