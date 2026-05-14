قال الإعلامي أسامة كمال إن استقبال الرئيس ترامب في الصين جاء أقل من المستوى المعتاد، محملًا بدلالات ورسائل سياسية تعكس علاقات معقدة.

وأوضح "كمال"، خلال برنامجه "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، أنه يتوقع حدوث سلام مؤقت عقب قمة ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج، إدراكًا لعالم جديد مختلف.

وأشار إلى أن نتائج هذا التفاهم قد تنعكس إقليميًا بفتح مضيق هرمز، مع ترتيبات مؤقتة تجعل إيران غير نووية حاليًا لتهدئة التوترات.

وتابع: "العالم القادم هيطلب إن الدول تعتمد على نفسها لو عايزة يبقى ليها مكان، والعودة لكتابة التاريخ محتاجة قرارات صعبة وإرادة حقيقية".

وأكد أن الصين حققت تقدمًا هائلًا رغم ظروف وُصفت بأنها غير قابلة لحياة الإنسان، ومن يرغب في التقدم عليه بالسير على نفس الطريق.

