منتخب العراق يحسم الجدل بشأن منع نجومه من دخول أمريكا

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، حقيقة رفض الولايات المتحدة الأمريكية منح لاعبي أسود الرافدين تأشيرات للمشاركة في كاس العالم 2026.

وتأهل منتخب العراق إلى كأس العالم، بعد غياب 40 عاما، بعد الفوز على بوليفيا في نهائي الملحق، بنتيجة 2-1.

وأشارت تقارير إلى أن المنتخب العراقي يواجه أزمة في مشاركته بالمونديال، برفض منح تأشيرات دخول بعض لاعبيه، منهم إبراهيم بايش، مهند علي، زيد تحسين، حيدر عبد الكريم وعلي الحمادي.

حقيقة رفض منح التأشيرات للاعبي العراق

قال الاتحاد العراقي لكرة القدم، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية: "الأنباء ​المتداولة بشأن رفض السفارة الأمريكية منح تأشيرات لبعض لاعبي المنتخب لا أساس لها من ​الصحة، جميع أعضاء الوفد، البالغ عددهم 55 شخصا، حصلوا على الموافقات الرسمية لدخول الولايات المتحدة، دون تسجيل أي حالة رفض".

وأشارت وكالة الأنباء العراقية إلى أن منتخب العراق سيتوجه لإسبانيا يوم 22 مايو الحالي، ويخوض مباراتين وديتين أمام أندورا وإسبانيا.

ويشارك منتخب العراق في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم كل من، فرنسا والسنغال والنرويج.

وتضم كأس العالم 2026، 8 منتخبات عربية وهي، العراق، الأردن، المغرب، مصر، السعودية، تونس، الجزائر وقطر.

