يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق اتحاد العاصمة يوم السبت 16 مايو، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/26.

ويمثل فريق اتحاد العاصمة الجزائري "عقدة"، للأبيض، بعد فشله في تحقيق أي فوز عليه في 4 مواجهات سابقة جمعت بينهما.

تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة

1 - الزمالك واتحاد العاصمة في البطولة العربية للأندية عام 2003 انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

2 - الزمالك واتحاد العاصمة في دوري أبطال أفريقيا عام 2017 انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

3- الزمالك واتحاد العاصمة في دوري أبطال أفريقيا عام 2017 انتهت بفوز اتحاد العاصمة بنتيجة 2-0.

4 - الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية عام 2026 انتهت بفوز الفريق الجزائري بنتيجة 1 - 0.

