"عقدة للأبيض".. تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفيدرالية
كتب : محمد الميموني
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق اتحاد العاصمة يوم السبت 16 مايو، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/26.
ويمثل فريق اتحاد العاصمة الجزائري "عقدة"، للأبيض، بعد فشله في تحقيق أي فوز عليه في 4 مواجهات سابقة جمعت بينهما.
تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة
1 - الزمالك واتحاد العاصمة في البطولة العربية للأندية عام 2003 انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.
2 - الزمالك واتحاد العاصمة في دوري أبطال أفريقيا عام 2017 انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.
3- الزمالك واتحاد العاصمة في دوري أبطال أفريقيا عام 2017 انتهت بفوز اتحاد العاصمة بنتيجة 2-0.
4 - الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية عام 2026 انتهت بفوز الفريق الجزائري بنتيجة 1 - 0.
