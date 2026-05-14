الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

1 2
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

1 0
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

3 0
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

1 1
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
16:30

المنصورة

"عقدة للأبيض".. تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفيدرالية

كتب : محمد الميموني

09:20 م 14/05/2026
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق اتحاد العاصمة يوم السبت 16 مايو، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/26.

ويمثل فريق اتحاد العاصمة الجزائري "عقدة"، للأبيض، بعد فشله في تحقيق أي فوز عليه في 4 مواجهات سابقة جمعت بينهما.

تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة

1 - الزمالك واتحاد العاصمة في البطولة العربية للأندية عام 2003 انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

2 - الزمالك واتحاد العاصمة في دوري أبطال أفريقيا عام 2017 انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

3- الزمالك واتحاد العاصمة في دوري أبطال أفريقيا عام 2017 انتهت بفوز اتحاد العاصمة بنتيجة 2-0.

4 - الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية عام 2026 انتهت بفوز الفريق الجزائري بنتيجة 1 - 0.

"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد
"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد
بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا
بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا
الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية