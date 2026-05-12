فجر إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، مفاجأة بشأن انضمام لاعب جديد لقائمة منتخب الفراعنة الأولية في كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، في المجموعة السابعة التي تضم كل من، بلجيكا، نيوزيلندا وإيران.

حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر للمونديال

قال إبراهيم حسن في تصريحات خاصة لمصراوي: "حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة للشباب سيكون في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العالم 2026".

اقرأ أيضًا:

موعد تعيين بوجلبان مديرا للأسكاوتنج في الأهلي.. تفاصيل



بعد تصريحاته عن إمام عاشور.. من هو أدم وطني وكيل اللاعبين؟



