حقق الترجي الرياضي التونسي انتصاراً هاماً خارج ملعبه على حساب اتحاد بن قردان بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب 7 مارس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري التونسي الممتاز.



هدف فوز الترجي على اتحاد بن قردان

وسجل حمزة رفيعة هدف اللقاء الوحيد للترجي في الدقيقة 38 بعد تمريرة من كوسيلة بوعايلة.

وألغى حكم المباراة هدفاً ثانياً أحرزه دانهو في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عقب العودة إلى تقنية الفيديو.



أرقام الترجي في دوري الأبطال



ورفع الترجي رصيده إلى 63 نقطة ليؤمن المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الصفاقسي، ليضمن بذلك مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، للمرة الحادية عشرة على التوالي، إذ توج بأربعة ألقاب أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.



الصفاقسي ينتزع بطاقة الكونفدرالية



وفي مباراة أخرى، نجح النادي الصفاقسي في حسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه الكبير على النجم الساحلي بنتيجة 3-1 على ملعب الطيب المهيري.



وسجل عمر بن علي هدفين للصفاقسي في الدقيقتين الأولى و28، فيما أضاف محمد صالح مهذبي الهدف الثالث في الدقيقة 23، بينما أحرز أسامة عبيد هدف تقليص الفارق للنجم الساحلي في الدقيقة 69.



وبهذا الفوز، عزز الصفاقسي موقعه في المركز الثالث برصيد 62 نقطة، ليضمن الظهور في كأس الكونفدرالية خلال الموسم المقبل.

