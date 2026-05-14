مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

1 2
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

1 0
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

3 0
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

1 1
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
16:30

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

الجولة الختامية للدوري التونسي.. الترجي إلى دوري الأبطال والصفاقسي للكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

08:46 م 14/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جاك ديارا لاعب الترجي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الترجي التونسي
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والترجي (1)
  • عرض 9 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (15)
  • عرض 9 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (17)
  • عرض 9 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (16)
  • عرض 9 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (3)
  • عرض 9 صورة
    الصفاقسي التونسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق الترجي الرياضي التونسي انتصاراً هاماً خارج ملعبه على حساب اتحاد بن قردان بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب 7 مارس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري التونسي الممتاز.


هدف فوز الترجي على اتحاد بن قردان

وسجل حمزة رفيعة هدف اللقاء الوحيد للترجي في الدقيقة 38 بعد تمريرة من كوسيلة بوعايلة.

وألغى حكم المباراة هدفاً ثانياً أحرزه دانهو في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عقب العودة إلى تقنية الفيديو.


أرقام الترجي في دوري الأبطال


ورفع الترجي رصيده إلى 63 نقطة ليؤمن المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الصفاقسي، ليضمن بذلك مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، للمرة الحادية عشرة على التوالي، إذ توج بأربعة ألقاب أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.


الصفاقسي ينتزع بطاقة الكونفدرالية


وفي مباراة أخرى، نجح النادي الصفاقسي في حسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه الكبير على النجم الساحلي بنتيجة 3-1 على ملعب الطيب المهيري.


وسجل عمر بن علي هدفين للصفاقسي في الدقيقتين الأولى و28، فيما أضاف محمد صالح مهذبي الهدف الثالث في الدقيقة 23، بينما أحرز أسامة عبيد هدف تقليص الفارق للنجم الساحلي في الدقيقة 69.


وبهذا الفوز، عزز الصفاقسي موقعه في المركز الثالث برصيد 62 نقطة، ليضمن الظهور في كأس الكونفدرالية خلال الموسم المقبل.

إقرأ أيضاً:

طارق يحيى لـ مصراوي: نهائي الكونفدرالية نقطة فارقة في تاريخ الزمالك

الملعب الوحيد الذي لم يتركه فريقه.. حكاية ستاد الإسماعيلية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الترجي الصفاقسي الدوري التونسي الكونفدرالية دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
حكايات الناس

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
نتنياهو: القدس ستظل عاصمتنا التاريخية والأبدية
شئون عربية و دولية

نتنياهو: القدس ستظل عاصمتنا التاريخية والأبدية
"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد
رياضة محلية

"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد
وفاة الفنان محمد حسن الجندي أحد أبطال فيلم الكنز
زووم

وفاة الفنان محمد حسن الجندي أحد أبطال فيلم الكنز
بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا
شئون عربية و دولية

بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية