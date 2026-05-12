الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

168 ضحية.. لافتة إنسانية على غرفة ملابس إيران في كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

12:56 م 12/05/2026

لافتة منتخب إيران

قرر المنتخب الإيراني لكرة القدم إطلاق اسم "ميناب 168" على غرفة ملابسه خلال معسكره المرتبط بكأس العالم، تخليداً لذكرى ضحايا مدرسة “شجرة طيبة” الابتدائية في مدينة ميناب، والذين قيل إن عددهم بلغ 168 ضحية.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة، في كأس العالم 2026، التي تضم مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

ونشر الإعلام الرسمي الإيراني، صورة لافتة اللاعبين وتتضمن عبارة “ميناب 168”، في إشارة رمزية إلى الحادثة التي أثارت تفاعلاً واسعاً داخل إيران وخارجها خلال الأشهر الماضية.

منتخب إيران يتوجه إلى تركيا

كما أشارت التقارير إلى أن المنتخب الإيراني يستعد للسفر إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي قبل خوض مباريات دور المجموعات في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن تحظى مشاركة الفريق بمتابعة سياسية وإعلامية كبيرة.

وسيبدأ المنتخب الإيراني مشواره في كأس العالم يوم 15 يونيو بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس، ثم يلتقي بلجيكا يوم 21 يونيو على الملعب نفسه، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة مرتقبة أمام منتخب مصر لكرة القدم في سياتل بعد خمسة أيام.

ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
الحرس الثوري: سفينة أمريكية غيّرت مسارها بعد تحذير إيراني
حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
الكويت تعلن ضبط 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني بحراً
الداخلية تنفي مراقبة المكالمات عبر التطبيقات: منشور مزيف وقديم
