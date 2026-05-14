أول ظهور لـ محمد صلاح في مران ليفربول بعد العودة من الإصابة

نشر نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة يظهر فيها "مطر وتلج".

وشارك صلاح متابعيه الصورة ووضع عليها إيموجي "إستغراب"، تعبيرًا عن حالة الطقس السيئة.

في سياق متصل يواجه ليفربول نظيره فريق أستون فيلا غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً على ستاد "فيلا بارك".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

