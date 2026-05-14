أول ظهور لـ محمد صلاح في مران ليفربول بعد العودة من الإصابة

ظهر نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، للمرة الأولى، في مران اليوم، وتألق وسجل أهدافا استعداداً لمواجهة أستون فيلا في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وتقام مواجهة ليفربول وأستون فيلا في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب "فيلا بارك"

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

