فجر رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مفاجأة مدوية في الساعات الماضية، بعد إعلانه عدم الحصول على تأشيرات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المرتقبة.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة بالمونديال رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، وسط جدل حول إمكانية المشاركة من عدمها بسبب التوترات السياسية مع أمريكا.

وقال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تسنيم الإيرانية: "سنعقد اجتماعًا حاسمًا مع فيفا غدًا أو بعد غد، حيث يجب عليهم تقديم ضمانات لنا، لأن مسألة التأشيرات لم تُحل بعد".

وتابع: "لم نتلقَّ أي بيان من الجهة الأخرى بشأن من مُنحت التأشيرات، ولم تصل أي تأشيرات حتى الآن، نحن نستعد لكأس العالم، لكننا ننتظر رد الجهة الأخرى".

وأتم مهدي تاج تصريحاته قائلًا: "ما يحدث في أمريكا ليس من شأننا هذه الأمور غير متوقعة وغير موثوقة، ويجب أن نحمّل فيفا وحدها المسؤولية كما يجب على فيفا أن يضمن سهولة سفر فريقنا إلى أمريكا، وخوض مبارياته، ثم العودة إلى بلادنا".

