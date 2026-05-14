مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

1 2
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

1 0
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

3 0
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

1 1
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
16:30

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

مفاجأة.. إيران تعلن عدم حصولها على تأشيرات كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

08:19 م 14/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب ايران 3_9
  • عرض 9 صورة
    منتخب إيران وكاب فيردي
  • عرض 9 صورة
    منتخب إيران
  • عرض 9 صورة
    منتخب إيران
  • عرض 9 صورة
    مباراة إيران والمنتخب الأوزبكي
  • عرض 9 صورة
    مباراة إيران والمنتخب الأوزبكي (4)
  • عرض 9 صورة
    مباراة إيران والمنتخب الأوزبكي (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فجر رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مفاجأة مدوية في الساعات الماضية، بعد إعلانه عدم الحصول على تأشيرات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المرتقبة.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة بالمونديال رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، وسط جدل حول إمكانية المشاركة من عدمها بسبب التوترات السياسية مع أمريكا.

وقال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تسنيم الإيرانية: "سنعقد اجتماعًا حاسمًا مع فيفا غدًا أو بعد غد، حيث يجب عليهم تقديم ضمانات لنا، لأن مسألة التأشيرات لم تُحل بعد".

وتابع: "لم نتلقَّ أي بيان من الجهة الأخرى بشأن من مُنحت التأشيرات، ولم تصل أي تأشيرات حتى الآن، نحن نستعد لكأس العالم، لكننا ننتظر رد الجهة الأخرى".

وأتم مهدي تاج تصريحاته قائلًا: "ما يحدث في أمريكا ليس من شأننا هذه الأمور غير متوقعة وغير موثوقة، ويجب أن نحمّل فيفا وحدها المسؤولية كما يجب على فيفا أن يضمن سهولة سفر فريقنا إلى أمريكا، وخوض مبارياته، ثم العودة إلى بلادنا".

اقرأ أيضًا:
رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل

لعبنا مع الأهلي بعد موت والدنا بيوم.. أبرز تصريحات حسام وإبراهيم حسن

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب إيران كأس العالم منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعليم: انتهاء نظام الدراسة المسائية في مدارس الابتدائي نهائيًا في هذا
مدارس

التعليم: انتهاء نظام الدراسة المسائية في مدارس الابتدائي نهائيًا في هذا
بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
حكايات الناس

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
"شاكوش ومقص وجثة مهشمة الرأس".. ماذا حدث داخل شقة بدر؟
حوادث وقضايا

"شاكوش ومقص وجثة مهشمة الرأس".. ماذا حدث داخل شقة بدر؟
نتنياهو: القدس ستظل عاصمتنا التاريخية والأبدية
شئون عربية و دولية

نتنياهو: القدس ستظل عاصمتنا التاريخية والأبدية
"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد
رياضة محلية

"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية