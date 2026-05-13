يفصلنا أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026، وتشهد قائمة منتخب مصر ظهور وجه جديد، وهو حمزة عبد الكريم، لاعب شباب برشلونة الإسباني.

وقال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، في تصريح خاص لمصراوي، إن حمزة عبد الكريم ضمن القائمة الأولية لمنتخب مصر للمشاركة في المونديال.

ويضم منتخب مصر 7 محترفين بخلاف حمزة عبد الكريم، وهم: محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وإبراهيم عادل لاعب نورشيلاند الدنماركي، ومحمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، ورامي ربيعة مدافع العين الإماراتي.

محترفو منتخب مصر قبل كأس العالم 2026

قرر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، الذي يرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله لما بعد كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن صلاح ليس متعجلًا لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، لأنه يريد اللعب في كأس العالم، ويعتقد أن الأداء الجيد هناك سيعوض خيبة أمل موسمه الأخير في أنفيلد.

بينما يدخل ثنائي منتخب مصر الآخر، عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، المونديال وسط تكهنات حول مستقبلهما، إذ تواصل أكثر من نادٍ مع برشلونة للاستفسار عن موقف حمزة، من بينها أحد أندية الدوري الإنجليزي، وفقًا لشبكة "Fichajes" الإسبانية.

وما زال نادي أستون فيلا الإنجليزي يرغب في ضم عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، بعد ارتباط اسمه به خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ومن جانبه، يدخل مصطفى محمد كأس العالم بعد معاناته مع فريقه نانت الفرنسي، الذي هبط من الدوري الفرنسي الممتاز، بينما ما زال محمد عبد المنعم يمتلك فرصة الهروب من الهبوط.

