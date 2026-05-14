عقدت لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة اجتماعها الثاني اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عمرو الليثي، وبمشاركة عدد من قيادات الإعلام والصحافة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تطوير الخطاب الإعلامي، وتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي، ومواكبة التطورات الرقمية، إلى جانب دعم المحتوى الهادف وتعزيز التواصل مع مختلف فئات الجمهور، خاصة الشباب.

كما ناقشت اللجنة أهمية الاستفادة من أدوات الإعلام الحديث ومنصات التواصل الاجتماعي، والعمل على تطوير المحتوى بما يتناسب مع اهتمامات الجمهور، مع التأكيد على أهمية مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، وإبراز الصورة الحضارية والثقافية للدولة المصرية.

واتفقت اللجنة خلال الاجتماع على إقامة مائدة مستديرة بعنوان "الخطاب الديني في الإعلام" بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على أن يدير الندوة الإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما قررت اللجنة تنظيم ندوة موسعة تضم 12 من أشهر المؤثرين وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز التعاون مع الأجيال الجديدة من صناع التأثير الرقمي، والاستفادة من دورهم في نشر الوعي والمحتوى الهادف.

واتفقت اللجنة أيضًا على إعداد استبيان ميداني لرصد وتحليل طبيعة المواد الإعلامية التي يفضل الجمهور متابعتها، وذلك بهدف تطوير المحتوى الإعلامي وفقًا لاحتياجات واهتمامات الجمهور المختلفة.

دعم وتأهيل الكوادر الإعلامية

في إطار دعم وتأهيل الكوادر الإعلامية، أوصت اللجنة بتنظيم ورش عمل متخصصة تضم 200 شخص من العاملين في مجالات الإعلام الدولي، بما يسهم في تطوير الأداء المهني وتعزيز أدوات التواصل الإعلامي الخارجي بصورة احترافية.

كما قررت اللجنة عقد اجتماع مشترك مع لجنتي السينما والشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، لبحث سبل التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة، خاصة ما يتعلق بتطوير المحتوى الموجه للشباب وتعزيز دور القوى الناعمة المصرية.

دور الدراما في تشكيل الوعي المجتمعي

اتفقت اللجنة كذلك على تنظيم ندوة موسعة حول الدراما التلفزيونية وصُنّاعها، لمناقشة دور الدراما في تشكيل الوعي المجتمعي، وتأثيرها في دعم القيم الثقافية والوطنية، بمشاركة نخبة من الكُتّاب والمخرجين والمنتجين وصناع الدراما.

كما سيتم تنظيم ندوة بعنوان "الخطاب الإعلامي الموجه إلى جيل ألفا وجيل زد"، يقدمها الدكتور أسامة السعيد، مع بحث الاستعانة بالكفاءات الشبابية من رؤساء اتحادات طلاب الجامعات الحكومية والأهلية.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها استمرار انعقاد اجتماعاتها الدورية لمتابعة تنفيذ التوصيات والمبادرات المقترحة خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور السفير علاء يوسف وعدد من رؤساء التحرير والإعلاميين، من بينهم الإعلامي سمير عمر، والإعلامي عصام الأمير، والدكتور أسامة السعيد، والدكتورة سوزان قليني، والدكتورة شكري، والدكتور أشرف جلال، والكاتب أحمد كمال، والكاتب محمد لطفي، والكاتبة هبة محمد علي.