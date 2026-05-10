علق كيث هاكيت رئيس رابطة حكام الدوري الإنجليزي السابق، على الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خبير تحكيمي يعلق على ركلة جزاء اتحاد العاصمة ضد الزمالك

وأكد هاكيت في تصريحات تلفزيونية أن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة كان صحيحاً من الناحية التحكيمية.

وأوضح الخبير الإنجليزي أن مدافع الزمالك ارتكب مخالفة واضحة بحق لاعب الفريق الجزائري، مشيراً إلى أن التدخل جاء بصورة غير قانونية بعدما رفع ركبته اليسرى بشكل عالٍ أثناء محاولة لعب الكرة وهو ما تسبب في اصطدام مباشر بمنافسه.

هل ركلة جزاء اتحاد العاصمة صحيحة؟

وأضاف هاكيت أن الحكم اتخذ القرار الصحيح بإلغاء الهدف واحتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة، مؤكداً أن القرار سليم بنسبة 100%.

