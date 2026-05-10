مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

خبير تحكيمي إنجليزي يعلق ركلة جزاء اتحاد العاصمة في مواجهة الزمالك

كتب : نهي خورشيد

11:57 م 10/05/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (10) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (12) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (11) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (2) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (14) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي الزمالك (2)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي الزمالك (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق كيث هاكيت رئيس رابطة حكام الدوري الإنجليزي السابق، على الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خبير تحكيمي يعلق على ركلة جزاء اتحاد العاصمة ضد الزمالك

وأكد هاكيت في تصريحات تلفزيونية أن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة كان صحيحاً من الناحية التحكيمية.

وأوضح الخبير الإنجليزي أن مدافع الزمالك ارتكب مخالفة واضحة بحق لاعب الفريق الجزائري، مشيراً إلى أن التدخل جاء بصورة غير قانونية بعدما رفع ركبته اليسرى بشكل عالٍ أثناء محاولة لعب الكرة وهو ما تسبب في اصطدام مباشر بمنافسه.

هل ركلة جزاء اتحاد العاصمة صحيحة؟

وأضاف هاكيت أن الحكم اتخذ القرار الصحيح بإلغاء الهدف واحتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة، مؤكداً أن القرار سليم بنسبة 100%.

اقرأ أيضًا:

"العائلة".. كيف يقضي إمام عاشور إجازته مع زوجته وأولاده؟

أول تعليق من سيراميكا كليوباترا بعد التأهل إلى الكونفدرالية رسميًا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك واتحاد العاصمة نهائي الكونفدرالية الإفريقية اتحاد العاصمة ضد الزمالك الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
أخبار مصر

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
خبير تحكيمي إنجليزي يعلق ركلة جزاء اتحاد العاصمة في مواجهة الزمالك
رياضة عربية وعالمية

خبير تحكيمي إنجليزي يعلق ركلة جزاء اتحاد العاصمة في مواجهة الزمالك
لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن تفاصيل مسلسله في رمضان 2027
مسرح و تليفزيون

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن تفاصيل مسلسله في رمضان 2027
رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
حياة الدرديري تقلد زوجها توفيق عكاشة على الهواء - (فيديو)
أخبار مصر

حياة الدرديري تقلد زوجها توفيق عكاشة على الهواء - (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو