أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة اتحاد العاصمة في المباراة التي تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ماذا تعني تشكيلة الزمالك ضد اتحاد العاصمة؟

يدخل الزمالك اللقاء برسم أقرب إلى 5-2-3، بينما يعتمد اتحاد العاصمة على 4-3-1-2 ضيقة تميل للعب المباشر والضغط في عم الملعب.

من خلال تمركز اللاعبين، يبدو أن الزمالك سيعتمد على الثلاثي؛ محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، ومحمود حمدي "الونش" في بناء اللعب من الخلف، بهدف خلق أفضلية عددية أمام ثنائي هجوم الفريق الجزائري، أحمد خالدي ودرامان كاماجاتي.

وفي الحالة الهجومية، يتحول الزمالك إلى 3-2-5، مع تقدم الظهيرين إلى الثلث الأخير، وتحرك أحمد فتوح وحسام عبد المجيد داخل أنصاف المساحات لخلق زيادة عددية على الأطراف وسحب الكتلة الدفاعية لاتحاد العاصمة بعيدًا عن العمق.

الفكرة الأساسية للزمالك تبدو قائمة على جذب ضغط الفريق الجزائري ثم استغلال المساحات خلف الأظهرة، خاصة أن وجود لاعب مثل أحمد فتوح يمنح الفريق قدرة كبيرة على التقدم بالكرة تحت الضغط وكسر الخط الأول بالمراوغة أو التمرير العمودي.

كيف يخطط اتحاد العاصمة في المباراة بعد إعلان التشكيل؟

في المقابل، يسعى اتحاد العاصمة إلى خنق العمق وإجبار الزمالك على اللعب بعرض الملعب. ومن المتوقع أن يتحول الفريق الجزائري دفاعيًا إلى 4-4-2 بدون كرة، مع تضييق المسافات بين الخطوط وتقليل زوايا التمرير نحو وسط الملعب.

كما سيحاول الفريق الجزائري فرض مواجهات فردية مباشرة، خصوصًا في الجبهة اليسرى للزمالك، حيث يتحرك بن زازة كثيرًا داخل الـ ملعب بالجهة اليسرى، ما قد يخلق مشكلة دفاعية إذا اندفع أحمد فتوح هجوميًا دون تغطية كافية.

وسيحتاج الزمالك إلى تنظيم الـ الدفاع جيدًا، لأن اتحاد العاصمة يعتمد بشكل واضح على تدوير سريع للكرة ثم كسر الخطوط بتمريرات عمودية مباشرة نحو المهاجمين أو المساحات بين قلبي الدفاع والظهير.

تكتيكيًا، تبدو المباراة أقرب إلى صراع على السيطرة على أنصاف المساحات والكرات الثانية أكثر من كونها معركة استحواذ تقليدية، خاصة مع اعتماد الفريقين على التحولات السريعة والضغط العكسي بعد فقدان الكرة.

تشكيل الزمالك ضد اتحاد العاصمة

المهدي سليمان

محمود بنتايك

حمدي الونش

محمد إسماعيل

محمد شحاتة

عبدالله السعيد

أحمد فتوح

آدم كايد

عدي الدباغ

شيكو بانزا

تشكيل اتحاد العاصمة ضد الزمالك

بن طوط

حسين دهيري

هيثم لوصيف

تشي مالون جونيور

سعدي رضواني

زكريا دراوي

إسلام مريلي

إبراهيم بن زازة

إيمي تندينج

درامان كاماجاتي

أحمد خالدي

