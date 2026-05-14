أول ظهور لـ محمد صلاح في مران ليفربول بعد العودة من الإصابة



يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي مساء غدٍ الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن تحضيراته لمواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



موعد مران الزمالك واتحاد العاصمة الختامي



ومن المقرر أن ينطلق تدريب الفريق الأبيض في تمام السابعة مساءً، على أن يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط تنفيذاً للوائح وتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



في المقابل، يخوض فريق اتحاد العاصمة الجزائري مرانه الختامي على ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء غدٍ، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك.



موعد إياب نهائي الكونفدرالية



ويستضيف الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة مساء السبت المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، إذ يسعى الأبيض لتعويض خسارته في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب 5 يوليو بالجزائر وانتهى بفوز الفريق الجزائري بهدف دون رد.

إقرأ أيضاً:

طارق يحيى لـ مصراوي: نهائي الكونفدرالية نقطة فارقة في تاريخ الزمالك





الملعب الوحيد الذي لم يتركه فريقه.. حكاية ستاد الإسماعيلية



