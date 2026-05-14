شهدت عزبة "اللاطة" التابعة لقرية سيلا بمركز الفيوم حادثًا مأساويًا، حيث لقى مزارع شاب مصرعه إثر سقوطه داخل ماكينة دراسة القمح أثناء تأدية عمله، ما أدى إلى وفاته في الحال.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بمصرع شاب أثناء قيامه بأعمال دراسة القمح.

وتلقت مديرية أمن الفيوم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث داخل أحد الحقول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة.

سقوط داخل ماكينة الدراس أثناء العمل

وكشفت التحريات التي أجراها العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، أن الضحية يدعى "عيد. ن. ا" ويبلغ من العمر 31 عامًا.

وأوضحت التحريات أنه أثناء انشغال العامل بأعمال دراسة القمح، اختل توازنه واقترب من الأجزاء الدوارة والمتحركة للماكينة، مما أدى إلى جذبه إلى الداخل ووفاته في الحال أمام زملائه.

نقل الجثمان والتحقيقات

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم إخطار النيابة العامة بمركز الفيوم التي تولت التحقيق في الواقعة.

يُذكر أن قرية المشرك التابعة لمركز الشواشنة كانت قد شهدت حادثًا مماثلًا خلال موسم الحصاد، ما أسفر عن مصرع مزارع بعد تعرضه لحادث داخل ماكينة الدراس، لتكون هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال الموسم الحالي.