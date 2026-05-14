إعلان

مأساة في موسم الحصاد.. مصرع شاب داخل ماكينة دراسة قمح بالفيوم

كتب : حسين فتحي

10:09 م 14/05/2026

الشاب ضحية ماكينة دراس القمح بمركز الفيوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت عزبة "اللاطة" التابعة لقرية سيلا بمركز الفيوم حادثًا مأساويًا، حيث لقى مزارع شاب مصرعه إثر سقوطه داخل ماكينة دراسة القمح أثناء تأدية عمله، ما أدى إلى وفاته في الحال.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بمصرع شاب أثناء قيامه بأعمال دراسة القمح.

وتلقت مديرية أمن الفيوم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث داخل أحد الحقول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة.

سقوط داخل ماكينة الدراس أثناء العمل

وكشفت التحريات التي أجراها العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، أن الضحية يدعى "عيد. ن. ا" ويبلغ من العمر 31 عامًا.

وأوضحت التحريات أنه أثناء انشغال العامل بأعمال دراسة القمح، اختل توازنه واقترب من الأجزاء الدوارة والمتحركة للماكينة، مما أدى إلى جذبه إلى الداخل ووفاته في الحال أمام زملائه.

نقل الجثمان والتحقيقات

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم إخطار النيابة العامة بمركز الفيوم التي تولت التحقيق في الواقعة.

يُذكر أن قرية المشرك التابعة لمركز الشواشنة كانت قد شهدت حادثًا مماثلًا خلال موسم الحصاد، ما أسفر عن مصرع مزارع بعد تعرضه لحادث داخل ماكينة الدراس، لتكون هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال الموسم الحالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماكينة دراسة القمح الفيوم مديرية أمن الفيوم حوادث الحصاد مستشفى الفيوم العام النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
حوادث وقضايا

"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
رويترز: مشادات حادة بين الوفدين الإيراني والإماراتي في اجتماع بريكس
شئون عربية و دولية

رويترز: مشادات حادة بين الوفدين الإيراني والإماراتي في اجتماع بريكس
رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل
رياضة محلية

رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل

"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد
رياضة محلية

"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد
التعليم: انتهاء نظام الدراسة المسائية في مدارس الابتدائي نهائيًا في هذا
مدارس

التعليم: انتهاء نظام الدراسة المسائية في مدارس الابتدائي نهائيًا في هذا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية