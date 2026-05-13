الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

سيف الجزيري: ننتظر دعم جماهير الزمالك لحصد اللقب بالقاهرة

كتب : نهي خورشيد

10:03 م 13/05/2026 تعديل في 10:04 م
أكد النجم التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صعوبة مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


أبرز تصريحات الجزيري قبل نهائي الكونفدرالية


وأوضح الجزيري في تصريحات عبر "الكاف" أن الزمالك قدم مباراة قوية في لقاء الذهاب لكنه افتقد التوفيق الذي حرمه من تحقيق نتيجة إيجابية.


وأشار مهاجم الزمالك إلى أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز في مباراة العودة والتتويج باللقب القاري، مؤكداً أن التركيز سيكون العامل الأهم في المواجهة المرتقبة مع ضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس داخل الملعب.


عن الغيابات أشار إلى أهمية الثنائي عمر جابر ومحمود بنتايج، مؤكداً أن غيابهما سيمثل خسارة للفريق لكنه شدد في الوقت نفسه على امتلاك الزمالك عناصر قادرة على تعويض أي غياب.


ووجه اللاعب التونسي رسالة إلى جماهير الزمالك، مؤكداً أن دعمهم المستمر يمثل حافزاً كبيراً للفريق وأن اللاعبين يسعون لإسعادهم وتحقيق لقب البطولة.


موعد إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية


ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب 5 يوليو في الجزائر، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

سيف الدين الجزيري الزمالك نهائي الكونفدرالية الإفريقية

مهاب مجاهد: الغش الجماعي خطر على الأمن القومي.. وكثافة المناهج ترهق الأسر
مهاب مجاهد: الغش الجماعي خطر على الأمن القومي.. وكثافة المناهج ترهق الأسر
رقص هستيري لـ زياد ظاظا ومحمد عبدالعاطي في حفل زفافه (صور وفيديو)
رقص هستيري لـ زياد ظاظا ومحمد عبدالعاطي في حفل زفافه (صور وفيديو)
رغم ظروفه الصحية.. 20 صورة لـ محمود الخطيب في 4 عزاءات بأسبوع
رغم ظروفه الصحية.. 20 صورة لـ محمود الخطيب في 4 عزاءات بأسبوع

بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب

