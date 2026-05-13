أكد النجم التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صعوبة مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



أبرز تصريحات الجزيري قبل نهائي الكونفدرالية



وأوضح الجزيري في تصريحات عبر "الكاف" أن الزمالك قدم مباراة قوية في لقاء الذهاب لكنه افتقد التوفيق الذي حرمه من تحقيق نتيجة إيجابية.



وأشار مهاجم الزمالك إلى أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز في مباراة العودة والتتويج باللقب القاري، مؤكداً أن التركيز سيكون العامل الأهم في المواجهة المرتقبة مع ضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس داخل الملعب.



عن الغيابات أشار إلى أهمية الثنائي عمر جابر ومحمود بنتايج، مؤكداً أن غيابهما سيمثل خسارة للفريق لكنه شدد في الوقت نفسه على امتلاك الزمالك عناصر قادرة على تعويض أي غياب.



ووجه اللاعب التونسي رسالة إلى جماهير الزمالك، مؤكداً أن دعمهم المستمر يمثل حافزاً كبيراً للفريق وأن اللاعبين يسعون لإسعادهم وتحقيق لقب البطولة.



موعد إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية



ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب 5 يوليو في الجزائر، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

