استضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة عشاء داخل "القاعة الذهبية" في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، عقب انتهاء المحادثات بين الجانبين.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية، أقام الرئيس الصيني مأدبة العشاء على شرف ضيفه الأمريكي، حيث أن قائمة الطعام ضمت مجموعة من الأطباق الفاخرة التي أعدت بعناية.

وبحسب CNN، شملت قائمة المأدبة أطباقا رئيسية تضمنت جراد البحر في حساء الطماطم، وأضلاع لحم بقر مقرمشة، وبط بكين المشوي، وخضراوات موسمية مطهوة، وسلموناً مطهواً ببطء بصلصة الخردل، إضافة إلى فطيرة لحم خنزير مقلية.

وتضمنت قائمة الحلويات، معجنات على شكل محارة بوقية، وتيراميسو، إلى جانب تشكيلة من الفواكه والمثلجات.

وخلال لقائهم، أشاد الرئيس الصيني بالعلاقة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنها العلاقة الثنائية الأهم والأكثر تأثيرا على مستوى العالم.

وحذر الرئيس الصيني، من أي محاولات تهدف إلى إرباك العلاقات الصينية الأمريكية أو تقويض مسارها.

وأوضح الرئيس الصيني، "أن التاريخ والواقع يثبتان أن بكين وواشنطن تربحان من التعاون وتخسران من المواجهة والصدام"، داعيا إلى ضرورة ترسيخ مفهوم الشراكة بدلا من الخصومة في التعاملات الثنائية.

ومن جانبه، أشاد ترامب، بالعلاقات التاريخية التي تجمع واشنطن وبكين، مؤكدا في كلمة له خلال مأدبة العشاء، أن المباحثات التي أجراها مع نظيره الصيني كانت إيجابية للغاية ومثمرة.