أكد الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، نجاح الفرق الطبية بمستشفى صدر المنيا في إنقاذ حياة ثلاثة مرضى وصلوا إلى المستشفى في حالات صحية بالغة الخطورة، من بينهم شاب تعرض للدغة ثعبان تسببت في توقف عضلة القلب والتنفس، بالإضافة إلى حالتين تعانيان من فشل تنفسي حاد، مشيدًا بسرعة الاستجابة وكفاءة الأطقم الطبية.

إنقاذ شاب بعد توقف القلب والتنفس بسبب لدغة ثعبان

وأوضح وكيل الوزارة أن قسم السموم والباطنة استقبل شابًا يبلغ من العمر 21 عامًا في حالة حرجة للغاية بعد تعرضه للدغة ثعبان سام، حيث كان يعاني من شلل كامل بالعضلات وتوقف بعضلة القلب والتنفس.

وأضاف أنه جرى إجراء إنعاش قلبي رئوي عاجل، واستخدام الصدمات الكهربائية، ووضع المريض على جهاز التنفس الصناعي، مع إعطائه 17 مصلًا مضادًا لسموم الثعابين، حتى تمكن الفريق الطبي من فصل المريض بنجاح من جهاز التنفس الصناعي، مع استمرار خضوعه للرعاية الطبية.

إنقاذ حالة أورام من فشل تنفسي حاد

وأشار إلى أن قسم عناية الصدر تعامل أيضًا مع مريض أورام كان يعاني من فشل تنفسي حاد من النوع الأول ونقص شديد في نسبة الأكسجين واضطراب بدرجة الوعي، حيث تم وضعه على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وتحسنت حالته تدريجيًا حتى تم فصله من الجهاز.

التعامل مع حالة التهاب رئوي وارتشاح بلوري

وأضاف أن الحالة الثالثة كانت لمريض يعاني من التهاب رئوي وارتشاح بلوري نتيجة قصور شديد بالشرايين التاجية وضعف بعضلة القلب، حيث جرى التعامل معه داخل عناية الصدر ووضعه على جهاز تنفس صناعي اختراقي، قبل أن يتم فصله وتحويله إلى ماسك فنتوري بنسبة أكسجين 24% تمهيدًا لوضعه على هواء الغرفة.

إشادة بكفاءة الفرق الطبية

وثمّن وكيل وزارة الصحة جهود الفرق الطبية والتمريضية، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس التطور في مستوى الرعاية الحرجة بمستشفى صدر المنيا، وكفاءة الكوادر الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة.