يواجه الزمالك نظيره فريق اتحاد العاصمة، يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، ضمن منافسات دور الإياب في نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2025/26.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد " القاهرة الدولي".

القناة الناقلة

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس.

ويدخل فريق الزمالك المباراة سعيا لتحقيق لقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بينما يسعى فريق اتحاد العاصمة في التعادل أمام الزمالك ليتوج بالبطولة.



يذكر أن فريق اتحاد العاصمة الجزائري قد فاز على فريق الزمالك بهدف دون رد في منافسات دور الذهاب من نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

