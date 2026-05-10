يواجه فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2025/2026.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول ترتيب الليجا برصيد 88 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز من أجل حسم لقب الدوري الإسباني رسميًا، في حين يأمل ريال مدريد في تقليص الفارق وتعزيز فرصه في المنافسة خلال الجولات المتبقية.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة – 88 نقطة

2- ريال مدريد – 77 نقطة

3- فياريال – 68 نقطة

4- أتلتيكو مدريد – 63 نقطة

5- ريال بيتيس – 54 نقطة

6- سيلتا فيجو – 50 نقطة

7- خيتافي – 44 نقطة

8- ريال سوسيداد – 44 نقطة

9- أتلتيك بيلباو – 44 نقطة

10- أوساسونا – 42 نقطة

11- رايو فاليكانو – 42 نقطة

12- إشبيلية – 40 نقطة

13- إلتشي – 39 نقطة

14- فالنسيا – 39 نقطة

15- إسبانيول – 39 نقطة

16- ريال مايوركا – 38 نقطة

17- جيرونا – 38 نقطة

18- ديبورتيفو ألافيس – 37 نقطة

19- ليفانتي – 36 نقطة

20- ريال أوفييدو – 28 نقطة

