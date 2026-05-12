التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والنصر في قمة الدوري السعودي

كتب : محمد عبد الهادي

08:25 م 12/05/2026
كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر، والإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، عن تشكيلتي الفريقين في قمة دوري روشن السعودي.

ويلتقي النصر مع نظيره الهلال، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر لمواجهة الهلال السعودى

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - عبدالإله العمري - إينيجو مارتينيز

خط الوسط: كينجسلي كومان - علي الحسن - مارسيلو بروزوفيتش - ساديو ماني

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو.

تشكيل الهلال لمواجهة النصر السعودى

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: متعب الحربي - حسان تمبكتي - روبين نيفيز - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ناصر الدوسري

كيف تتحرك النجمات بفساتين يصل وزنها إلى عشرات الكيلوجرامات؟ (صور)
زووم

كيف تتحرك النجمات بفساتين يصل وزنها إلى عشرات الكيلوجرامات؟ (صور)
إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
زووم

إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
الصور الأولى من عقد قران البلوجر محمد عبد العاطي
زووم

الصور الأولى من عقد قران البلوجر محمد عبد العاطي
المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
حوادث وقضايا

المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
حقيقة بيع المطارات المصرية.. وزير الطيران يحسم الجدل في "الشيوخ"
أخبار مصر

حقيقة بيع المطارات المصرية.. وزير الطيران يحسم الجدل في "الشيوخ"

