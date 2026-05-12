كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر، والإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، عن تشكيلتي الفريقين في قمة دوري روشن السعودي.

ويلتقي النصر مع نظيره الهلال، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر لمواجهة الهلال السعودى

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - عبدالإله العمري - إينيجو مارتينيز

خط الوسط: كينجسلي كومان - علي الحسن - مارسيلو بروزوفيتش - ساديو ماني

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو.

تشكيل الهلال لمواجهة النصر السعودى

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: متعب الحربي - حسان تمبكتي - روبين نيفيز - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ناصر الدوسري

