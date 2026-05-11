مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

كم ربح برشلونة من التتويج بالليجا؟.. أرقام صادمة

كتب : محمد خيري

03:44 م 11/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    لاعبي برشلونة
  • عرض 9 صورة
    برشلونة وسيلتا فيجو
  • عرض 9 صورة
    برشلونة
  • عرض 9 صورة
    برشلونة
  • عرض 9 صورة
    ريال مدريد و برشلونة
  • عرض 9 صورة
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (10)
  • عرض 9 صورة
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (5)
  • عرض 9 صورة
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تُوّج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025/2026، لكن المكاسب المالية لا تأتي في شكل “مكافأة بطولة” مباشرة، بل عبر نظام توزيع الإيرادات في المسابقة.

ورغم عدم وجود جائزة مالية ثابتة للتتويج، فإن المكاسب الاقتصادية للنادي الكتالوني كانت كبيرة للغاية، خاصة على مستوى حقوق البث والتوزيع.

أرباح برشلونة من الدوري الإسباني

بحسب تقارير صحفية إسبانية، حصل برشلونة على أكبر حصة من عائدات البث التلفزيوني في الليجا، والتي تعتمد على الأداء الرياضي والترتيب النهائي، بنسبة تقارب 17% من إجمالي التوزيع.

ويُقدَّر ما حصل عليه النادي من بند “الأداء” فقط بنحو 57 إلى 60 مليون يورو، أي بفارق يصل إلى 6 أو 7 ملايين يورو عن أقرب منافسيه.

كما استفاد برشلونة من إجمالي عائدات البث والتوزيع، والتي تتجاوز في مجملها 100 مليون يورو خلال الموسم، وهو رقم يعكس قوة الفريق التجارية والرياضية.

مكاسب إضافية لبرشلونة

ولا تتوقف الأرباح عند هذا الحد، حيث يضمن التتويج بالليجا أيضًا:

-التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا

-مكافأة مشاركة لا تقل عن 18 مليون يورو
-عوائد إضافية مرتبطة بالنتائج والتقدم في البطولة

رغم عدم وجود “مكافأة بطولة” رسمية مباشرة، فإن تتويج برشلونة بالليجا يمنحه أفضلية مالية ضخمة، سواء من حقوق البث أو المشاركة الأوروبية، ما يعزز قدرته في سوق الانتقالات وسقف الرواتب مقارنة بباقي الأندية.

اقرأ أيضا:

“نجم كبير يسوق لشركة مراهنات”.. لاعب الأهلي السابق يفجر مفاجأة

رسمياً.. حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة الدوري الإسباني ريال مدريد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آي صاغة: الفجوة السعرية في سعر الذهب تقفز إلى 60 جنيها
اقتصاد

آي صاغة: الفجوة السعرية في سعر الذهب تقفز إلى 60 جنيها
سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
"عدم توصيل مرافق".. توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أخبار مصر

"عدم توصيل مرافق".. توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
سعر فستان غادة عبدالرازق يثير الجدل.. رقم خرافي
زووم

سعر فستان غادة عبدالرازق يثير الجدل.. رقم خرافي
بسبب البصل والطماطم.. فضيحة جديدة لسارة نتنياهو تنتهي بتعويض مالي
شئون عربية و دولية

بسبب البصل والطماطم.. فضيحة جديدة لسارة نتنياهو تنتهي بتعويض مالي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أول تعليق من مصر بشأن حادث أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟