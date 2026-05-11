تُوّج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025/2026، لكن المكاسب المالية لا تأتي في شكل “مكافأة بطولة” مباشرة، بل عبر نظام توزيع الإيرادات في المسابقة.

ورغم عدم وجود جائزة مالية ثابتة للتتويج، فإن المكاسب الاقتصادية للنادي الكتالوني كانت كبيرة للغاية، خاصة على مستوى حقوق البث والتوزيع.

أرباح برشلونة من الدوري الإسباني

بحسب تقارير صحفية إسبانية، حصل برشلونة على أكبر حصة من عائدات البث التلفزيوني في الليجا، والتي تعتمد على الأداء الرياضي والترتيب النهائي، بنسبة تقارب 17% من إجمالي التوزيع.

ويُقدَّر ما حصل عليه النادي من بند “الأداء” فقط بنحو 57 إلى 60 مليون يورو، أي بفارق يصل إلى 6 أو 7 ملايين يورو عن أقرب منافسيه.

كما استفاد برشلونة من إجمالي عائدات البث والتوزيع، والتي تتجاوز في مجملها 100 مليون يورو خلال الموسم، وهو رقم يعكس قوة الفريق التجارية والرياضية.

مكاسب إضافية لبرشلونة

ولا تتوقف الأرباح عند هذا الحد، حيث يضمن التتويج بالليجا أيضًا:

-التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا

-مكافأة مشاركة لا تقل عن 18 مليون يورو

-عوائد إضافية مرتبطة بالنتائج والتقدم في البطولة

رغم عدم وجود “مكافأة بطولة” رسمية مباشرة، فإن تتويج برشلونة بالليجا يمنحه أفضلية مالية ضخمة، سواء من حقوق البث أو المشاركة الأوروبية، ما يعزز قدرته في سوق الانتقالات وسقف الرواتب مقارنة بباقي الأندية.

