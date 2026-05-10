كأس مصر

زد

20:30

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

22:00

ريال مدريد

احتجاجات من جماهير ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو.. ما القصة؟

كتب : محمد الميموني

03:41 م 10/05/2026
    احتجاجات من جماهير الريال (3)
    احتجاجات من جماهير الريال (2)
    احتجاجات من جماهير الريال (2)_1
    احتجاجات من جماهير الريال (3)_1
    كليان مبابي_8
    احتجاجات من جماهير الريال (1)
    احتجاجات من جماهير الريال (1)_1

تشهد أروقة نادي ريال مدريد حالة من التوتر والغضب الجماهيري قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2025/2026.

وشهد ملعب سانتياغو برنابيو صافرات استهجان واحتجاجات قوية من الجماهير ضد اللاعبين، وصلت إلى حد المطالبة برحيل رئيس النادي فلورنتينو بيريز، في ظل حالة الغضب بعد تراجع النتائج.


وجاءت هذه الاحتجاجات عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للإدارة واللاعبين.


وفي السياق ذاته، أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى تصاعد الجدل حول النجم كيليان مبابي، بعد تراجع مستواه وتحوله إلى محور انتقادات حادة، بسبب غيابه عن حسم مباريات مهمة وابتعاده عن المستوى المنتظر منه.

كما خرج ريال مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-2 في ربع النهائي، وهو ما فجر حالة الغضب الحالية داخل النادي.


ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 77 نقطة، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

إيران: سنواجه أي وجود عسكري فرنسي بريطاني في مضيق هرمز برد حاسم
وصول حافلة بيراميدز لاستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة زد بكأس مصر
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف
أبرزها قلادة بقيمة 15 مليون دولار.. أغلى مجوهرات حفل ميت جالا 2026
رانيا يوسف ونيللي كريم.. 20 صورة للنجوم بحفل زفاف ابنة باسل سماقية
