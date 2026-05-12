كيف تتحرك النجمات بفساتين يصل وزنها إلى عشرات الكيلوجرامات؟ (صور)

كتب : أحمد الضبع

07:24 م 12/05/2026 تعديل في 08:21 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مرافقات يحملن أطراف الفستان
  فستان ضخم
    فستان ضخم
  • عرض 8 صورة
    مرافقون يساعدون النجمة
  فستان بذيل طويل
    فستان بذيل طويل
  فستان كبير
    فستان كبير
  فستان ضخم
    فستان ضخم
  خلال مساعدة النجمة
    خلال مساعدة النجمة

عادة ما تظهر النجمات في مهرجانات الأزياء بفساتين تبدو كبيرة، بينما يتحركن بطريقة سلسة رغم أنهن يحملن عشرات الكيلوجرامات.

ماذا يحدث في كواليس مهرجانات الأزياء؟

ووفقا لمجلة Vogue، فإن هناك مجموعات كاملة تعمل خلف الكواليس لمساعدة النجمات في الحركة داخل فساتينهن الضخمة والمعقدة.

ويعمل المرافقون أو المساعدون على مرافقة النجمات من نفق الوصول إلى المهرجان حتى السجادة الحمراء، مع مهمة دقيقة تتمثل في ترتيب ذيول الفساتين الطويلة، وحملها، وضبطها أثناء الحركة.

إطلالة النجمة بليك ليفلي التي عرفت بلقب "ملكة الميت جالا"

وأشارت المجلة إلى أن بعض الإطلالات تتحول إلى تحد حقيقي للحركة، مثل إطلالة النجمة بليك ليفلي التي عرفت بلقب "ملكة الميت جالا"، إذ عادت إلى السجادة الحمراء بذيل فستان بلغ طوله نحو 13 قدما، ووزنه أكثر من 15 كيلوجراما، ما استدعى فريقا مكونا من أربعة أشخاص لمساعدتها على الخروج من السيارة والتحرك بسلاسة.

إطلالة مادونا التي رافقها فريق من سبع سيدات مرافقات

كما لفتت إلى إطلالة مادونا من تصميم دار سان لوران، والتي رافقها فريق من سبع سيدات مرافقات، ظللن يرافقنها من السيارة وحتى صعود درجات المتحف، لضمان التحكم في تفاصيل الفستان وحركته المستمرة.

وبحسب Vogue، فإن شخصيات بارزة يكونون في حالة استعداد دائم عند مدخل النفق وتحت الخيمة، بهدف التدخل السريع ومنع أي "كارثة أزياء" محتملة قد تنتج عن الأذيال الضخمة أو التصاميم المعقدة.

وأصبحت هذه المشاهد خلف الكواليس جزءا لا يتجزأ من تجربة مهرجانات الأزياء الكبرى، لجعل تلك الإطلالات ممكنة على أرض الواقع.

الأكثر غرابة وبذخا.. أغلى 10 إطلالات في 2026 (صور)

فساتين نجمات الموضة

المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
حوادث وقضايا

المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
ترامب ينشر صور زوارق إيرانية مدمرة وسفينة تطلق أشعة ليزر على مسيرات
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر صور زوارق إيرانية مدمرة وسفينة تطلق أشعة ليزر على مسيرات
بـ "رسالة مؤثرة".. لميس الحديدي تكشف عن 5 أمنيات في عيد ميلادها
زووم

بـ "رسالة مؤثرة".. لميس الحديدي تكشف عن 5 أمنيات في عيد ميلادها
"صلاح مش محتاج نصيحة حد".. المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يرد على وليد الفراج
مصراوي ستوري

"صلاح مش محتاج نصيحة حد".. المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يرد على وليد الفراج
كيف تتحرك النجمات بفساتين يصل وزنها إلى عشرات الكيلوجرامات؟ (صور)
زووم

كيف تتحرك النجمات بفساتين يصل وزنها إلى عشرات الكيلوجرامات؟ (صور)

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية