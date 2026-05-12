عادة ما تظهر النجمات في مهرجانات الأزياء بفساتين تبدو كبيرة، بينما يتحركن بطريقة سلسة رغم أنهن يحملن عشرات الكيلوجرامات.

ماذا يحدث في كواليس مهرجانات الأزياء؟

ووفقا لمجلة Vogue، فإن هناك مجموعات كاملة تعمل خلف الكواليس لمساعدة النجمات في الحركة داخل فساتينهن الضخمة والمعقدة.

ويعمل المرافقون أو المساعدون على مرافقة النجمات من نفق الوصول إلى المهرجان حتى السجادة الحمراء، مع مهمة دقيقة تتمثل في ترتيب ذيول الفساتين الطويلة، وحملها، وضبطها أثناء الحركة.

إطلالة النجمة بليك ليفلي التي عرفت بلقب "ملكة الميت جالا"

وأشارت المجلة إلى أن بعض الإطلالات تتحول إلى تحد حقيقي للحركة، مثل إطلالة النجمة بليك ليفلي التي عرفت بلقب "ملكة الميت جالا"، إذ عادت إلى السجادة الحمراء بذيل فستان بلغ طوله نحو 13 قدما، ووزنه أكثر من 15 كيلوجراما، ما استدعى فريقا مكونا من أربعة أشخاص لمساعدتها على الخروج من السيارة والتحرك بسلاسة.

إطلالة مادونا التي رافقها فريق من سبع سيدات مرافقات

كما لفتت إلى إطلالة مادونا من تصميم دار سان لوران، والتي رافقها فريق من سبع سيدات مرافقات، ظللن يرافقنها من السيارة وحتى صعود درجات المتحف، لضمان التحكم في تفاصيل الفستان وحركته المستمرة.

وبحسب Vogue، فإن شخصيات بارزة يكونون في حالة استعداد دائم عند مدخل النفق وتحت الخيمة، بهدف التدخل السريع ومنع أي "كارثة أزياء" محتملة قد تنتج عن الأذيال الضخمة أو التصاميم المعقدة.

وأصبحت هذه المشاهد خلف الكواليس جزءا لا يتجزأ من تجربة مهرجانات الأزياء الكبرى، لجعل تلك الإطلالات ممكنة على أرض الواقع.

اقرأ أيضا:

الأكثر غرابة وبذخا.. أغلى 10 إطلالات في 2026 (صور)