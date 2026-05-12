مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

0 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

0 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

رسميًا.. طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مصر في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

06:35 م 12/05/2026
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وذلك لفئة الدرجة الأولى فقط.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بالمجموعة السابعة رفقة بلجيكا، نيوزيلندا، إيران.

وتشمل التذاكر مباريات:

منتخب مصر لكرة القدم × منتخب بلجيكا لكرة القدم

منتخب مصر لكرة القدم × منتخب نيوزيلندا لكرة القدم

منتخب مصر لكرة القدم × منتخب إيران لكرة القدم

وأوضح الاتحاد أن سداد قيمة التذاكر سيكون بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة من 12 مايو وحتى 26 مايو الجاري، على أن تكون أولوية الحصول على التذاكر بأسبقية السداد.

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية