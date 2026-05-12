أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وذلك لفئة الدرجة الأولى فقط.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بالمجموعة السابعة رفقة بلجيكا، نيوزيلندا، إيران.

وتشمل التذاكر مباريات:

منتخب مصر لكرة القدم × منتخب بلجيكا لكرة القدم

منتخب مصر لكرة القدم × منتخب نيوزيلندا لكرة القدم

منتخب مصر لكرة القدم × منتخب إيران لكرة القدم

وأوضح الاتحاد أن سداد قيمة التذاكر سيكون بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة من 12 مايو وحتى 26 مايو الجاري، على أن تكون أولوية الحصول على التذاكر بأسبقية السداد.

