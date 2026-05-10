مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

كتب : نهي خورشيد

09:25 م 10/05/2026

هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة ريال مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: خوان جارسيا.

وفي خط الدفاع: إريك جارسيا، كوبارسي، جيرارد مارتن، وكانسيلو.

أما خط الوسط فيضم: بيدري، جافي، وداني أولمو.

ويقود خط الهجوم كل من: ماركوس راشفورد، فيران توريس، وفيرمين لوبيز.

ويدخل برشلونة اللقاء متصدراً جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

وتحتاج كتيبة فليك لتحقيق الفوز على الريال من أجل حسم لقب الدوري الإسباني رسمياً.

وكان نادي برشلونة أعلن صباح اليوم الأحد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة والد المدرب هانز فليك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإسباني الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: ناقشت مع نتنياهو الرد الإيراني والمفاوضات مسؤوليتي أنا
شئون عربية و دولية

ترامب: ناقشت مع نتنياهو الرد الإيراني والمفاوضات مسؤوليتي أنا

بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
زووم

بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
أخبار البنوك

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
حياة الدرديري تقلد زوجها توفيق عكاشة على الهواء - (فيديو)
أخبار مصر

حياة الدرديري تقلد زوجها توفيق عكاشة على الهواء - (فيديو)
رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو