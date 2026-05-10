كشف الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة ريال مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: خوان جارسيا.

وفي خط الدفاع: إريك جارسيا، كوبارسي، جيرارد مارتن، وكانسيلو.

أما خط الوسط فيضم: بيدري، جافي، وداني أولمو.

ويقود خط الهجوم كل من: ماركوس راشفورد، فيران توريس، وفيرمين لوبيز.

ويدخل برشلونة اللقاء متصدراً جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

وتحتاج كتيبة فليك لتحقيق الفوز على الريال من أجل حسم لقب الدوري الإسباني رسمياً.

وكان نادي برشلونة أعلن صباح اليوم الأحد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة والد المدرب هانز فليك.