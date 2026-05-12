الدوري المصري

الجونة

0 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

0 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

حمزة عبدالكريم على رادار الدوري الإنجليزي.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

06:21 م 12/05/2026 تعديل في 06:24 م
دخل المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم دائرة اهتمامات عدة أندية أوروبية خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع رديف برشلونة أتلتيك، وسط توقعات بانضمامه لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ويلعب حمزة عبدالكريم مع رديف برشلونة على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح النادي الإسباني أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي بنهاية الموسم.

تفاصيل اقتراب حمزة عبدالكريم من الدوري الإنجليزي

كشفت شبكة "fichajes" الإسبانية أن أكثر من نادٍ تواصل مع برشلونة للاستفسار عن موقف اللاعب، في ظل الاهتمام المتزايد بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضحت الشبكة أن هناك اهتمامًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب عدة أندية من دوري الدرجة الأولى والثانية الإسباني، لاستعارة المهاجم المصري الشاب.

ويعد كوفنتري سيتي الأكثر جدية حتى الآن في سباق التعاقد مع حمزة عبدالكريم، خاصة بعد صعود الفريق مؤخرًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود تدريب كوفنتري سيتي حاليًا فرانك لامبارد، الذي أبدى إعجابه بإمكانات اللاعب ورغبته في تدعيم الخط الهجومي بعناصر شابة واعدة.

