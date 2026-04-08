الكويت (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، بشدة، الهجمات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق في لبنان، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.

وحذرت الخارجية الكويتية - في بيان - من استمرار هذه الاعتداءات باعتبارها تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتقويضا للجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد وإحلال السلام في المنطقة.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسئولياته واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لردع هذه الاعتداءات، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام قرارات الشرعية الدولية والمواثيق ذات الصلة.

كما جددت الخارجية الكويتية، تضامن بلادها الكامل مع الجمهورية اللبنانية، ودعمها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.