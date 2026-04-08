حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزاً كبيراً ومثيراً على ضيفه الخلود بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.



أهداف الهلال في مباراة الخلود



افتتح الزعيم التسجيل عبر متعب الحربي في الدقيقة 7، قبل أن يضيف الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 9 بعد تمريرة مميزة من البرازيلي مالكوم.



عاد بنزيما ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 31، ليختتم بعدها رباعية الفريق في الشوط الأول بهدف رابع في الدقيقة 45+5 مسجلاً بذلك هاتريك جديد له مع الزعيم، ليصل إلى الهدف الثامن له مع الهلال في دوري روشن هذا الموسم.



وفي الشوط الثاني، أضاف سالم الدوسري الهدف الخامس في الدقيقة 55، قبل أن يختتم البديل ماركوس ليوناردو مهرجان الأهداف بهدف سادس في الدقيقة 76.



رقم قياسي لـ بنزيما في دوري روشن



يعد هذا الهاتريك الثاني لبنزيما بقميص الهلال إذ سجل أمام كلاً من الخلود والأخدود.

كما رفع عدد الهاتريك في مسيرته إلى 20 هدفاً بعد تسجيل 11 مع ريال مدريد و5 مع الاتحاد و2 مع ليون الفرنسي و2 مع الهلال السعودي.

كما يحمل مفارقة مميزة هذا الموسم، إذ سجل بنزيما 4 هاتريك ضد كل من الأخدود والخلود بقميصان مختلفان في دوري روشن.



ترتيب دوري روشن بعد سداسية الهلال



بهذا الفوز الكبير، رفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر الذي يمتلك 70 نقطة قبل مواجهة الأخدود يوم السبت المقبل.

بينما بقي الخلود في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

إقرأ أيضاً:

تصل لإيقاف طويل.. ماذا ينتظر الشناوي بعد واقعة الحكم أمام سيراميكا؟





هل يصطدم موسيماني بالزمالك في مهمته الجديدة؟



