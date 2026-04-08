الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

1 0
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 2
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

2 0
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

1 4
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

12 0
14:30

بيراميدز

بنزيما يقود الهلال لـ سداسية مثيرة ضد الخلود بدوري روشن

كتب : نهي خورشيد

10:16 م 08/04/2026

بنزيما

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزاً كبيراً ومثيراً على ضيفه الخلود بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.


أهداف الهلال في مباراة الخلود


افتتح الزعيم التسجيل عبر متعب الحربي في الدقيقة 7، قبل أن يضيف الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 9 بعد تمريرة مميزة من البرازيلي مالكوم.


عاد بنزيما ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 31، ليختتم بعدها رباعية الفريق في الشوط الأول بهدف رابع في الدقيقة 45+5 مسجلاً بذلك هاتريك جديد له مع الزعيم، ليصل إلى الهدف الثامن له مع الهلال في دوري روشن هذا الموسم.


وفي الشوط الثاني، أضاف سالم الدوسري الهدف الخامس في الدقيقة 55، قبل أن يختتم البديل ماركوس ليوناردو مهرجان الأهداف بهدف سادس في الدقيقة 76.


رقم قياسي لـ بنزيما في دوري روشن


يعد هذا الهاتريك الثاني لبنزيما بقميص الهلال إذ سجل أمام كلاً من الخلود والأخدود.

كما رفع عدد الهاتريك في مسيرته إلى 20 هدفاً بعد تسجيل 11 مع ريال مدريد و5 مع الاتحاد و2 مع ليون الفرنسي و2 مع الهلال السعودي.

كما يحمل مفارقة مميزة هذا الموسم، إذ سجل بنزيما 4 هاتريك ضد كل من الأخدود والخلود بقميصان مختلفان في دوري روشن.


ترتيب دوري روشن بعد سداسية الهلال


بهذا الفوز الكبير، رفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر الذي يمتلك 70 نقطة قبل مواجهة الأخدود يوم السبت المقبل.

بينما بقي الخلود في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
حكم من الاقتصادية ضد البلوجر نرمين طارق بتهمة نشر محتوى خادش
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد

