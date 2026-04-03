رسالة لم يقرأها أبدًا.. أرملة ديوجو جوتا تكشف اللحظات الأخيرة في وفاته

كشفت روت كاردوسو، أرملة البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، الرسالة النصية الأخيرة له قبل لحظات من الحادث المأساوي.

وفاة ديوجو جوتا

لقي ديوجو جوتا صاحب الـ28 عامًا وشقيقه أندريه سيلفا حتفهما في يوليو 2025، بعد أن تحطمت سيارتهما على طريق سريع إسباني، عندما كان يقود ديوجو باتجاه سانتاندير للحاق بعبارة إلى المملكة المتحدة بعد نصيحة بعدم السفر جواً بسبب جراحة سابقة في الرئة.

آخر رسالة لديوجو جوتا قبل وفاته

كشفت أرملة ديوجو جوتا آخر رسالة أرسلتها إلى زوجها قبل الحادث المأساوي في سيرة ذاتية جديدة عن لاعب ليفربول السابق.

وتصدر السيرة الذاتية لديوجو جوتا، في 9 أبريل الحالي في البرتغال، بعنوان"Nunca Mais e Muito Tempo" - وترجمته بالعربية: "لن يحدث هذا أبدًا مرة أخرى".

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، قالت المذيعة إيزابيل فيجيرا، أثناء مناقشة الكتاب على التلفزيون البرتغالي: "أكثر ما هزني عند قراءة مقتطف من الكتاب هو الطريقة التي تروي بها روت الرسائل الأخيرة التي أرسلتها إليه، والتي لم يتلقها ديوجو أبدًا".

وأرسلت أرملة ديوجو جوتا رسالة إليه قبل لحظات من الحادث، تقول فيها: "حبيبي، عندما تنتهي، اتصل بي، لأن لدي شيئًا هنا لأريك إياه"، وكان هذا هو فيديو حفل زفافهما.

روايات حزينة عن وفاة ديوجو جوتا

وكشف والدا ديوجو، في سيرته الذاتيه، روايات مؤثرة عن كيفية علمهما بوفاة ابنيهما، وقال جواكيم: "عندما كنت ذاهباً إلى الفراش، بعد أن بقيت في غرفة المعيشة لفترة من الوقت أشاهد التلفزيون، تلقيت مكالمة هاتفية من روت تقول بصوت مضطرب: تعال إلى هنا، من فضلك".

وأضاف: "انتابني شعور سيء على الفور. كانت الرحلة إلى منزلها مروعة. وفي طريق العودة إلى المنزل، وبعد أن أدركت المأساة، كان الأمر أسوأ، أسوأ شيء على الإطلاق، أسوأ شيء ممكن، ما زلت لا أعرف، حتى يومنا هذا، كيف تمكنت من تحمل ذلك".

وأردفت والدته: "أرسلت رسالة إلى أندريه أسأله عن أحوال الرحلة. لم يرد؛ كانت الساعة 11:23 مساءً، شغّلت التلفاز وغفوت، لكن ليس تماماً. كان هناك شيء ما ينتظر الرد الذي لم يأتِ أبداً".

