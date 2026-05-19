أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أكثر من 50 شركة وفرداً وسفينة تابعة للنظام الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن شركة صرافة إيرانية بارزة وشركات واجهة مرتبطة بها تُشرف على معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابةً عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، مشيرةً إلى أن شركات الصرافة الإيرانية تسهّل مجتمعة معاملات بمليارات الدولارات من العملات الأجنبية سنوياً، بما يُمكّن النظام الإيراني وقواته المسلحة من الالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي وتحويل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط والبتروكيماويات.

فرض حظرا على 19 سفينة مرتبطة بإيران

وأضافت الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض أيضاً حظراً على 19 سفينة متورطة في شحنات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى عملاء أجانب، وهي صفقات قالت إنها درّت مئات الملايين من الدولارات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف تقليص الإيرادات المتاحة للنظام الإيراني لتطوير الأسلحة ودعم الجماعات الإرهابية التابعة له وتهريب الأموال إلى خارج إيران.

وزير الخزانة الأمريكي: نعمل على تفكيك النظام الإيراني

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن “نظام الظل المصرفي الإيراني يُسهّل التحويلات غير المشروعة الأموال لأغراض إرهابية”، مضيفاً أن وزارة الخزانة تعمل على تفكيك هذا النظام وشبكة التمويل غير الرسمية ضمن حملة الغضب الاقتصادي، داعيا المؤسسات المالية إلى اليقظة تجاه محاولات النظام الإيراني التلاعب بالنظام المالي الدولي.

وأشارت الخزانة الأمريكي إلى أنها تواصل ممارسة "أقصى الضغوط" على إيران من خلال استهداف قدرة النظام على توليد الأموال وتحويلها وإعادتها إلى الداخل، مؤكدة أنها عطلت مليارات الدولارات من عائدات النفط المتوقعة، وجمدت ما يقرب من نصف مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالنظام، كما استهدفت شبكات التمويل غير الرسمي في طهران.

وأضافت الخزانة الأمريكي أنها صنّفت شبكات تزود إيران بالأسلحة والمكونات العسكرية الأخرى، وفرضت عقوبات على مسؤول عراقي قالت إنه سهّل بيع النفط بالتعاون مع ميليشيات مدعومة من إيران داخل العراق.

فرض عقوبات ثانوية على شركة أجنبية تدعم إيران

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستواصل استهداف أساليب التهرب التقليدية من العقوبات واستغلال الأصول الرقمية، مع اتخاذ إجراءات ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير المشروعة، بما في ذلك شركات الطيران، مشيرة إلى إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل الأنشطة الإيرانية، بما يشمل الجهات المرتبطة بمصافي النفط الصغيرة المستقلة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

وقالت الوزارة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستهدف بشكل مباشر المصدر الرئيسي لإيرادات النظام الإيراني من خلال الحصار، مؤكدة أن أي شخص أو سفينة تسهل التجارة غير المشروعة بالنفط أو غيره من السلع عبر قنوات تجارية أو مالية سرية ستواجه خطر العقوبات الأمريكية.