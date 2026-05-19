الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

عملاق إسبانيا يراقب عمر مرموش لضمه.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

06:26 م 19/05/2026
    عمر مرموش مانشستر سيتي
    عمر مرموش
    عمر مرموش
    عمر مرموش
    عمر مرموش
    هدف عمر مرموش
    هدف عمر مرموش
    عمر مرموش (1)
    عمر مرموش (2)
    عمر مرموش (32) (1)

ارتفعت في الساعات الماضية، أسهم انتقال عمر مرموش للدوري الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد غموض موقفه في فريقه مانشستر سيتي.

ومر مرموش بحالة من عدم الاستقرار في تشكيلة بيب جوارديولا هذا الموسم، بعدما قضى أغلب مباريات الموسم على دكة البدلاء.

تفاصيل اهتمام برشلونة بعمر مرموش

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يستبعد خيار التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد مستبعد بسبب السعر الكبير الذي يتطلب حدده الروخي بلانكوس (100 مليون يورو).

وأوضحت أن الخيار الأقرب الأن هو مفاوضة نادي مانشستر سيتي لضم الدولي المصري عمر مرموش، خاصة أن اللاعب ضمن اهتمامات الفريق منذ فترة سابقة.

وأشار التقرير أن عمر مرموش انضم لصفوف مانشستر سيتي بمقابل 75 مليون يورو، وأن النادي الإنجليزي قد يفرط في اللاعب في ظل ابتعاده عن المشاركة.

أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي

وشهد الموسم الحالي مشاركة مرموش في 35 مباراة (بإجمالي 1,379 دقيقة) مع مانشستر سيتي، في جميع البطولات، وسجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

عمر مرموش مانشستر سيتي برشلونة

