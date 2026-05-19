إعلان

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "صمود 4" لمكافحة الإرهاب - (فيديو)

كتب : محمد سامي

06:16 م 19/05/2026 تعديل في 06:26 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع ''صمود 4'' لمكافحة الإرهاب
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع ''صمود 4'' لمكافحة الإرهاب
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع ''صمود 4'' لمكافحة الإرهاب
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع ''صمود 4'' لمكافحة الإرهاب
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع ''صمود 4'' لمكافحة الإرهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي ( صمود 4) الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وذلك عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " والذى إستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بأماكن تمركزها.

تفاصيل المرحلة الرئيسية صمود 4

تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة أثناء إدارة المشروع.

وقدم اللواء أركان حرب هشام فتحي شندي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتظل دائماً فى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ ما تكلف به من مهام .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهود المخلصة التى يبذلها رجال قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب فى الدفاع عن أمن الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

وشهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في سياق متصل، إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض الإجراءات والأنشطة المنفذة خلال المراحل السابقة، وكذا عرض التقارير من مختلف التخصصات ، وناقش عددًا من المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة .

اقرأ أيضًا:

بدء عرض "حكاية بطل" يوم 25 أبريل على منصات المتحدث العسكري

احتفالًا بعيد تحرير سيناء.. المتحدث العسكري يعلن إطلاق سلسلة "حكاية بطل" (فيديو)

"حكاية بطل".. من قلب المعركة إلى لحظة الخلود.. برومو لسلسلة توثق بطولات الشهداء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوات المسلحة وزير الدفاع مكافحة الإرهاب أشرف سالم زاهر صمود 4

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
رياضة محلية

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
23 صورة لمكان مذبحة أبنوب.. هنا حدثت الجريمة
أخبار المحافظات

23 صورة لمكان مذبحة أبنوب.. هنا حدثت الجريمة
"أقوى حفلة في الإمارات".. محمد رمضان يروج لحفله في دبي
زووم

"أقوى حفلة في الإمارات".. محمد رمضان يروج لحفله في دبي
"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
أخبار مصر

"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام