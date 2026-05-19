شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي ( صمود 4) الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وذلك عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " والذى إستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بأماكن تمركزها.

تفاصيل المرحلة الرئيسية صمود 4

تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة أثناء إدارة المشروع.

وقدم اللواء أركان حرب هشام فتحي شندي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتظل دائماً فى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ ما تكلف به من مهام .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهود المخلصة التى يبذلها رجال قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب فى الدفاع عن أمن الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

وشهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في سياق متصل، إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض الإجراءات والأنشطة المنفذة خلال المراحل السابقة، وكذا عرض التقارير من مختلف التخصصات ، وناقش عددًا من المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة .

